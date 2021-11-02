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中職／獅隊連3失誤嚇死 霸能對前東家的勝投驚險保住

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
霸能。 擷圖自畫面
霸能。 擷圖自畫面

樂天桃猿隊下半季局勢越來越不妙，今天再以3：5輸給統一獅隊，吞下3連敗；獅隊先發投手霸能碰上前東家，投6局被敲7安打、無失分，本季回歸中職後的前兩場出賽都是優質先發，幫助獅隊再度取得半場勝差領先中信兄弟隊。

猿隊由黃子鵬先發，開賽狀況不穩，陳傑憲一壘打、林靖凱二壘打，獅隊打完兩棒就有分數進帳，接下來繼續讓林焌翰、林安可上壘，吳桀睿以高飛犧牲打送回第2分。

吳桀睿第6局補上一發兩分砲，打退黃子鵬，讓他最終先發5.1局被敲9安打、失4分。

獅隊4：0的大好局面一度動搖，江承峰在第7局接替林子崴後，連續面對3棒都發生隊友失誤，林祖傑、林靖凱、林安可相繼送禮，讓猿隊單局攻下3分，追近到只剩1分差距，江承峰隨後K掉陳俊秀，讓郭嚴文敲出雙殺打，及時踩住煞車，也讓他獲選單場MVP。

獅隊守護神陳韻文9局登板演出3上3下，本季第30次救援成功到手，推進隊史紀錄。

林安可 吳桀睿 林靖凱

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