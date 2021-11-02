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中職／洪總主動讚關鍵守備 申皓瑋爬牆接殺自己也嚇到

聯合報 / 記者陳宛晶／新北即時報導
申皓瑋。記者侯永全／攝影
申皓瑋。記者侯永全／攝影

富邦悍將隊今天以3：1擊敗味全龍隊，將爐主還給對手，總教練洪一中賽後主動點名申皓瑋的爬牆接殺美技，申皓瑋笑稱：「我自己接到也嚇到。」

江少慶今天先發7局僅失1分，好投背後，申皓瑋的守備功不可沒。第6局王順和擔任首位打者，一棒掃向左外野，申皓瑋展現精準的判斷與運動能力，踩著全壘打牆上去演出接殺，他自己心情大樂，江少慶也為他鼓掌喝采。

洪總賽後主動談到這記守備，「皓瑋那個守備，真的守得滿好的，有時候是人的反應，到牆邊了踩起來，但有的人踩不準，他踩得很準，還判斷的很準，守備能力是很棒的。」

擋下該局首位打者的長打，江少慶也說感謝，「滿感謝皓瑋那球，滿關鍵的play守下1分，那個是棒球場上最經典的play，相信大家都有看在眼裡。」

申皓瑋接到當下自己也嚇到，他說：「球一打出來就知道是牆邊的球，自己的接球節奏有抓好，踩上去也是自然反應，接到也嚇到。」他坦言心情超好，「我自己也是很開心，可以接到這球，也覺得很不可思議。」

他回憶過去有接過類似的球，但不是踩著牆的接殺，這回演出爬牆接殺美技，他開玩笑說：「可能小時候養成吧！會爬牆偷跑出去。」

申皓瑋 江少慶 富邦悍將

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