中職／單場3觸身 江少慶遭勒令退場M1反而放開來投

前6局難以攻破味全龍隊先發投手林子昱，富邦悍將隊在第8局的滿壘局面不再空手而歸，王正棠選到保送擠回致勝分，悍將隊終場以3：1擊敗龍隊，江少慶先發7局失1分雖無關勝敗，但獲選單場MVP，此役3次觸身球，差1次觸身球就要勒令退場。

新莊球場今天進行爐主攻防戰，悍將隊是先取分的一方，但第4局無人出局就攻占一、三壘的大好局面，只攻下1分收場，5局上就遭扳平，林孝程跑出三壘打後，吉力吉撈．鞏冠補上高飛犧牲打。

林子昱先發表現亮眼，投7.1局僅被敲4安打，前6局只掉1分的好投，在第7局因控球失穩而崩盤，先對申皓瑋投出觸身球後，于森旭補上二壘打，林子昱無法度過危機，接連對林哲瑄、王正棠投出保送，先擠回1分，龍隊換投後，高國麟的滾地球再送回1分。

悍將隊此役的3分都不是安打取得，總教練洪一中苦笑說：「沒關係啦！得分就好。」

單場MVP難產，最終給了先發7局失1分、撐住戰局的江少慶，他剛好用100球，被敲5安打、失1分，送出6次三振，但也有3次觸身球保送。

洪一中提到，「少慶幾乎每場比賽都差不多，威力有，但過程就是控球會稍微不穩，今天3次觸身球，4次就要退場了，但他在緊要關頭速球可以投出來，控球再好一點，威力會更強。」

談到3次觸身球，江少慶也覺得很可惜，「都是2好球後觸身球，自己也覺得不應該，3次觸身後裁判有提醒，4次就要退場。」他在之後反而放開來投，「因為沒退路了，就盡量攻擊好球帶。」

江少慶前一次碰到龍隊，只撐3.2局失6分退場，今天再戰取得好投，他表示，「年輕球隊，相信他們的攻擊性比較強烈，我比較在意自己的內容。」對於從他手中敲出3安打的林孝程，他留下深刻印象，「有速度、又有體型，攻擊慾望滿強，台灣好像比較少看到速度型是這種身材。」