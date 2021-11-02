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中職／龍隊洋將個性好 葉總點名伍鐸、鋼龍都想找回來

聯合報 / 記者陳宛晶／新北即時報導
龍隊洋投伍鐸。 報系資料照
龍隊洋投伍鐸。 報系資料照

味全龍隊今年找來的洋將戰力不俗，總教練葉君璋也很滿意，若價碼沒有問題，伍鐸、鋼龍都是龍隊要爭取回鍋的戰力，赫雷拉則須視隊形而定。

龍隊升上一軍的前兩年，可註冊5名、一軍登錄4名洋將，明年仍有多1名外援的優惠，對於本季洋將是否有想要續留的人選，葉君璋回覆：「伍鐸、鋼龍都是確定的，只要價錢沒問題，都有找回來的意願，打者要看隊形。」

鋼龍已在10月底投完離台，球季中間也曾有一段時間因傷停機，但健康出賽時繳出的內容仍是一張稱職的成績單，葉總也認為有被挖角的可能性。

龍隊原本還有超強洋投布里悍，5月底已被南韓職棒挖角，但葉君璋透露，原本以為先被挖走的會是鋼龍。「鋼龍剛來台灣時，我們都以為是他會先被挖走，其實他的球內容不錯，日職一直在觀望他、準備要出手。」葉總認為，「他今年後面投得還不錯，也許有機會（日職）。」

葉總笑說，鋼龍的變速球超強，滑球、直球也都不錯，就是「個性比較浪漫」，與布里悍的嚴謹是兩個極端，「老實講，今年找這些洋將，個性都不錯。」

至於初來乍到的柯西諾，目前看起來控球與預期還有落差，還需再觀察，「控球要再加強，但球質還不錯，有像以前馬利安的感覺。」

葉君璋 伍鐸 布里悍

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