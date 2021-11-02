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中職／年度球員卡將上市 首賣2100包銷售一空

中央社 / 台北2日電
2020中職年度球員卡直播節目。 中華職棒聯盟提供
2020中職年度球員卡直播節目。 中華職棒聯盟提供

中職今天在7-ELEVEn台場門市進行首賣2020年球員卡2100包活動，也邀請各隊啦啦隊開直播介紹最新卡款。這次年度球員卡共有26項主題，包括女孩系列、實戰球衣等話題卡款。

2020中華職棒年度球員卡已於10月20日開放預購，僅用3天就創下完售佳績，今天上市限量首賣2100包銷售一空。除了台場門市限量首賣外，聯盟今年也再度推出直播實境秀，邀請5名啦啦隊女孩與主持人「啾啾麥」陳宏宜邊玩遊戲邊介紹最新主題卡款。

2020中華職棒年度球員卡全系列共有26項主題、652種卡款，包括5大主題卡款，其中CHEERLEADER女孩系列，是首次集結5隊共74名啦啦隊女孩，更新增啦啦隊女孩新人簽名卡款。「CPBL頂級球星實戰球衣」系列有機會抽出林安可、德保拉、朱育賢、高國輝、徐若熙在內共10名球星整件實戰球衣。

「CPBL防疫系列」融合全球第一個由官方修改識別標誌的防疫洗手LOGO，還有以2019年中華隊U18冠軍班底為主題的「台灣未來簽名卡」；以及各項中職球星話題組合簽名卡款，帶領球迷再次回顧經典時刻，中職年度重點大事全收錄在年度球員卡中。

除了上述5大主題「必收卡款」之外，還有普卡、特殊卡、限量卡及簽名卡等卡款；一包球員卡內含8張卡，定價新台幣85元。球員卡明天起將在全國3500家7-ELEVEn門市正式開賣，自11月6日起在全國卡店通路也都能買到。

啦啦隊 中職 中華職棒

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