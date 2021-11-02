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中職／「天威連線」100安20盜夠狂 葉總曝本來還有1人

聯合報 / 記者陳宛晶／新北即時報導
林孝程。 報系資料照
林孝程。 報系資料照

味全龍隊「天威連線」郭天信李凱威表現搶眼，單季有兩名新人完成100安、20盜，寫下隊史第一次，總教練葉君璋透露本來應該有3人，「如果不是我們孝程（林孝程）比較晚出來，我們會有3個欸！」

龍隊今年升上一軍「打怪」，在球季尾聲打出與其他4隊抗衡的能耐，近10戰取得7勝，今天帶著3連勝前進新莊球場踢館，小龍們也將在新人王競爭上瓜分票數，投手以徐若熙、打者以郭天信及李凱威最有機會。

「天威連線」多數時間擔當龍隊的前2棒，今年雙雙完成100安、20盜，兩人都在10月22日先搞定20盜，李凱威在兩天後完成100安，郭天信則是昨天在桃園球場，從陳冠宇手中敲出本季第100安。

吳東融昨天賽後故意整小學弟，先是隨便撿了一顆球，騙他說是他的百安球，郭天信看到上面簽了吳東融的名字知道被整，大喊：「騙人！」吳東融隨後才從球袋裡拿出真正的百安球，吳東融笑說：「因為我知道他們很在意百安球。」

龍隊單季有兩新人完成100安、20盜，寫下罕見紀錄，葉總直言：「很強啊！這很難欸！」還開玩笑說：「這個球隊厲害欸！應該要給我們一個獎吧！」

林孝程去年以32盜跑出二軍盜壘王，打擊率也是3成65高檔，今年原本期望在一軍大展身手，無奈接連遇到傷勢，7月中旬復賽後才開始在一軍亮相，起步比「天威」晚，否則葉總看好他也有機會完成100安、20盜，「他在打，不會比他們兩個差，搞不好全壘打比他們多。」

吳東融 郭天信 李凱威

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