中職／投球動作失爆發力 陳仕朋關機課題「就是休息」

富邦悍將隊左投陳仕朋今年球季提前畫下句點，本季以2勝12敗、防禦率4.72作收，投手教練布魯斯指出，陳仕朋今年因疲勞累積，投球動作上稍微失去爆發力，「關機」後的唯一課題，「就是休息」。

陳仕朋連兩年投出雙位數敗投，成績相當悲情，他在10月31日降下二軍，布魯斯今天賽前證實，他本季不會再出賽，「他今年已經投超過100局，休賽季也投很多隊內賽，局數滿多的，休息準備明年球季。」

陳仕朋今年球速明顯下滑，布魯斯指出，「投球累積的疲勞，動作上稍微失去爆發力，讓他的球投出來比較不一樣，先找回這些東西，準備明年球季。」

因此接下來陳仕朋的課題也很明確，就是先獲得完整休息，布魯斯說：「當身體疲勞時，還要投球可能會有代償現象，球速、控球就會有狀況，所以現在就先讓他休息。」

新洋投迪倫本周就會進入先發輪值，預計將在周末先發，他透過專案抵台時間為最早的一批，但「開箱」時間較晚，更晚來台的中信兄弟隊象魔力、味全龍隊柯西諾，都已在上周日於一軍登板。

「他這陣子花比較多時間在思考棒球，可能有一點點焦慮，想得比較多，因為很久沒比賽。」布魯斯指出，迪倫的投球型態是屬於靠尾勁抓出局數的投手，「他可以在任何球數情況投任何球種，很期待他的出賽。」