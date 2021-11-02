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中職／「那個，你4日先發」 廖任磊先發踏進新莊才知道

聯合報 / 記者陳宛晶／新北即時報導
廖任磊4日先發，是踏進新莊才知道。 報系資料照
廖任磊4日先發，是踏進新莊才知道。 報系資料照

今天踏進新莊球場遇到總教練葉君璋，廖任磊就接獲意料之外的任務，「欸，你4日先發」，葉總認為他的狀況在先發的位置上或許會更好調整。被問到目前牛棚練投對控球的掌握度在幾成，廖任磊笑說：「先看結果好了，話不要講太早。」

味全龍隊原訂4日在高雄澄清湖球場由王維中先發，但教練團確認他的身體狀況後，認為他本季已到極限，決定提前關機，改由廖任磊頂替，是否直接先發投到季末要再觀望。

廖任磊也是剛剛才知道消息，「到新莊後，走進來剛好遇到葉總，他就說：『欸那個，你4日先發』。」他說不覺得緊張，但多少有點沒猜到，「一開始想法是可能中繼2、3局。」

葉總點出讓廖任磊先發的考量，「他通常投越久，狀況說不定會更穩定。」

廖任磊透露，這陣子牛棚練投量都在70、80顆，「有時球數到了，但感覺越來越好、體力還有，再多練幾顆，會體會到不一樣的東西，量有丟出來時，控球專注在修正點，越丟掌控度越來越高，可能從一開始5成到6成、7成。」再被追問目前的掌握度到幾成，他則笑笑回答：「先看結果好了，話不要講太早。」

廖任磊印象中前次非假先發的先發出賽，已是2013年的8.2局、138球，4日一戰他認為吃到100球有機會，但還是要考慮實際比賽可能遇到補位、處理球等狀況。

廖任磊 牛棚 王維中

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