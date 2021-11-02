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中職／王維中「疲勞到極限」即刻關機 龍隊4日先發換廖任磊

聯合報 / 記者陳宛晶／新北即時報導
龍隊王維中即刻關機。 報系資料照
龍隊王維中即刻關機。 報系資料照

「龍王」王維中原訂在4日於高雄澄清湖球場先發，教練團與他確認身體狀況後，確認即刻關機，將由廖任磊頂替先發，這也將是廖任磊在中職一軍的初先發。

龍隊總教練葉君璋表示，「維中已經疲勞到一個極限，那天有和他稍微討論一下，最終是覺得以他現階段先休息、做一些恢復，對我們明年會比較好。」

王維中的肩膀緊繃為疲勞性，並非結構性傷勢，接下來將與徐若熙一起在天母維持自主訓練，葉總表示：「他是很有經驗的選手，讓他保持健康比較重要，有一套規律的訓練，他和若熙如果可以一起調整，我覺得滿不錯的，互相可以影響。」

選擇由廖任磊先發，葉君璋解釋考量，「我覺得現階段來說，球隊也會需要他先發，再來就是他的狀況，或許在先發的位置可以有一些改善，他通常投越久，狀況說不定會更穩定。」

至於當天的用球數，葉君璋表示，「他滿耐投的，我看他牛棚都可以投很久，沒叫他停都不會停。」他預期廖任磊可以投到60到80球，「希望他不要單局投太多。」

主力後援投手呂偉晟也確認關機，他本季已投40局，加上登板時機都是在張力較大的時候，教練團也決定本季不再讓他出賽。

廖任磊 葉君璋 王維中

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