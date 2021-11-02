快訊

1.5億網路標案卻用到大陸零件 教育部認了「減價收受」

統一若買下家樂福是否有「壟斷問題」？公平會說話了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／二軍黃恩賜2.2局失2分 曹祐齊、張鈞守初亮相

中央社 / 台北2日電
黃恩賜。 報系資料照
黃恩賜。 報系資料照

中職中信兄弟投手黃恩賜今天在二軍出賽調整，先發投2.2局被敲3支安打，投出2次保送，失掉2分；另一場二軍味全龍隊新秀張鈞守、曹祐齊都初登板亮相，各投1局皆無失分。

黃恩賜於9月底下二軍調整投球機制，日前兄弟總教練林威助受訪時曾表示，黃恩賜有機會在11月回歸一軍。黃恩賜今天首度在二軍先發出賽，對上樂天桃猿隊二軍，睽違1個多月再度實戰，1局下就演出3上3下，其中飆出2次三振。

黃恩賜在2局下遇到亂流，出現2次保送、被敲2支安打，失掉2分；3局下2出局時，被詹智堯敲安打後退場，總計用47球投2.2局，其中有30顆好球，被敲3支安打、投2次保送，失掉2分，最快球速144公里，終場兄弟二軍以3比2奪勝。

另一場二軍賽事，味全龍隊在今年季中選秀選進的新秀投手張鈞守、曹祐齊都在今天初亮相，對戰統一獅隊二軍，選秀第5指名張鈞守擔任先發投1局，演出3上3下，其中送出1次三振，沒有失分，最快球速飆到151公里。

接著味全龍隊第2指名投手、前職棒球星曹竣崵的兒子曹祐齊接替投1局，被敲出1支安打，3個出局數都是用游擊方向滾地球解決，無失分，最快球速144公里，獲得1次中繼成功，終場味全與獅隊以3比3握手言和。

黃恩賜 味全龍

延伸閱讀

中職／返台首勝來得突然 陳冠宇坦言嚇一跳

中職／黃恩賜有機會11月歸隊 周思齊升一軍須時機點

中職／中信執著洋將補強 不如趁機發掘可用土投

中職／註冊新洋投有戰力空窗 德保拉投一休四機會小

相關新聞

中職／王維中「疲勞到極限」即刻關機 龍隊4日先發換廖任磊

「龍王」王維中原訂在4日於高雄澄清湖球場先發，教練團與他確認身體狀況後，確認即刻關機，將由廖任磊頂替先發，這也將是廖任磊...

中職／「那個，你4日先發」 廖任磊先發踏進新莊才知道

今天踏進新莊球場遇到總教練葉君璋，廖任磊就接獲意料之外的任務，「欸，你4日先發」，葉總認為他的狀況在先發的位置上或許會更...

日職／從戰力外邊緣到全壘打王 杉本演出第10輪驚奇

中職剩下約3週的賽程，除了球隊戰績之外，球員個人成績也進入最後衝刺階段。富邦在去年以第7輪選進的曾峻岳，新人年就達成10次中繼及10次救援成功的紀錄，有很高的機會拿下新人王；另外，暫居全壘打及打點雙冠

中職／投球動作失爆發力 陳仕朋關機課題「就是休息」

富邦悍將隊左投陳仕朋今年球季提前畫下句點，本季以2勝12敗、防禦率4.72作收，投手教練布魯斯指出，陳仕朋今年因疲勞累積...

中職／二軍黃恩賜2.2局失2分 曹祐齊、張鈞守初亮相

中職中信兄弟投手黃恩賜今天在二軍出賽調整，先發投2.2局被敲3支安打，投出2次保送，失掉2分；另一場二軍味全龍隊新秀張鈞...

中職／2年來首度全面開放觀眾 樂天桃猿率先實施

中華職棒從今天起可以全面開放觀眾，有疫情2年以來首度全面開放，樂天桃猿今天在桃園棒球場進行的主場賽事率先實施，之後味全龍...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。