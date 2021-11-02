中職／二軍黃恩賜2.2局失2分 曹祐齊、張鈞守初亮相

中職中信兄弟投手黃恩賜今天在二軍出賽調整，先發投2.2局被敲3支安打，投出2次保送，失掉2分；另一場二軍味全龍隊新秀張鈞守、曹祐齊都初登板亮相，各投1局皆無失分。

黃恩賜於9月底下二軍調整投球機制，日前兄弟總教練林威助受訪時曾表示，黃恩賜有機會在11月回歸一軍。黃恩賜今天首度在二軍先發出賽，對上樂天桃猿隊二軍，睽違1個多月再度實戰，1局下就演出3上3下，其中飆出2次三振。

黃恩賜在2局下遇到亂流，出現2次保送、被敲2支安打，失掉2分；3局下2出局時，被詹智堯敲安打後退場，總計用47球投2.2局，其中有30顆好球，被敲3支安打、投2次保送，失掉2分，最快球速144公里，終場兄弟二軍以3比2奪勝。

另一場二軍賽事，味全龍隊在今年季中選秀選進的新秀投手張鈞守、曹祐齊都在今天初亮相，對戰統一獅隊二軍，選秀第5指名張鈞守擔任先發投1局，演出3上3下，其中送出1次三振，沒有失分，最快球速飆到151公里。

接著味全龍隊第2指名投手、前職棒球星曹竣崵的兒子曹祐齊接替投1局，被敲出1支安打，3個出局數都是用游擊方向滾地球解決，無失分，最快球速144公里，獲得1次中繼成功，終場味全與獅隊以3比3握手言和。