中職／2年來首度全面開放觀眾 樂天桃猿率先實施

中華職棒從今天起可以全面開放觀眾，有疫情2年以來首度全面開放，樂天桃猿今天在桃園棒球場進行的主場賽事率先實施，之後味全龍隊、統一獅隊等球團將陸續實施。

中職去年開打時由於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情剛出現，採取無觀眾比賽，球季後半段最多開放到78%觀眾；本季開打時同樣也是維持78%，不過到了5月因為疫情爆發，停賽2個月後一開始並沒有開放觀眾，之後逐步開放到25%、50%，自今天起因取消體育活動人數降載規定，確定全面開放。

各球團確切實施時間不一，今天在桃園棒球場有主場賽事的樂天桃猿隊，自今天起全面開放觀眾，但已售出的梅花座不會另行增加中間座位，未售出座位的區域將配合更改為100%開放預售；另一場在新莊棒球場的富邦悍將主場賽事，因為是之前的補賽，維持50%梅花座，將從14日起的主場賽事全面開放。

本週中信兄弟隊從明天起有4場在洲際棒球場的主場賽事，因3日至6日的門票已開賣，為減少球迷重新劃位的困擾，已售票的內野下層座位將維持50%座位販售，若6日（週六）需開放內野上層座位，則以100%原則售票。

獅隊本週從5日起有3天在台南棒球場的主場賽事，因此自5日起主場賽事全面開放觀眾席座位，不過為了確保已購票球迷權益，已售出的區域將維持梅花座；尚未售出的區域改為100%預售，不實施梅花座。

味全龍隊則於4日在澄清湖棒球場舉辦主場賽事、7日則在天母球場，從4日起將全面開放觀眾席座位，但4日至11日期間場次，已售出的梅花座將不會另行增加中間座位，未售出座位的區域將更改為全面開放預售，另外14日的補賽場次維持50%座位。