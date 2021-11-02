日職／石川雅規放棄追逐紀錄 只為在19年隊友引退戰登場

效力養樂多的37歲老將高井雄平在昨日畫下棒球生涯休止符，與他並肩奮戰19年的41歲投手石川雅規，為了與雄平一同上場，選擇以中繼之姿登板，因此不但終止自己連續306場先發的央聯史上第一紀錄，並放棄挑戰只差5場的日職史上最長連續先發紀錄。

雄平在2002年選秀會上以第一指名被養樂多選進球隊，生涯長達19年的時間都效忠養樂多，如今在此賽季結束後決定引退，在昨日最終戰中雄平在六上被換上場代守，與他同隊19年的隊友石川雅規，也和他一起被換上場。

效力養樂多的37歲老將高井雄平(右)在昨日畫下棒球生涯休止符。 截圖自東京ヤクルトスワローズ官方粉絲團

石川雅規中繼登板讓球迷相當吃驚，因為他自2009年4月3日開始就沒有以先發以外的方式出場，目前已經連續先發登板306場，是中央聯盟史上第一紀錄，同時也是日職史上第二紀錄，而且只差5場就能夠追平山內新一的連續先發311場紀錄。

不過石川雅規為了給高井雄平的引退戰畫下一個完美的句點，毅然決然選擇放棄將紀錄繼續往前推進，由此可見兩人在養樂多這將近20年的深厚情感。