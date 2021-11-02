快訊

作家陳柔縉之死的反思：國定交通安全月的崩毀？

任務曝光！張忠謀五度參與APEC 蔡英文盼爭取會員國挺台加入CPTPP

日職／石川雅規放棄追逐紀錄 只為在19年隊友引退戰登場

聯合新聞網 / 綜合報導
石川雅規為了一起奮戰19年的雄平，自願放棄連續306場先發紀錄。 截圖自東京ヤクルトスワローズ官方粉絲團
石川雅規為了一起奮戰19年的雄平，自願放棄連續306場先發紀錄。 截圖自東京ヤクルトスワローズ官方粉絲團

效力養樂多的37歲老將高井雄平在昨日畫下棒球生涯休止符，與他並肩奮戰19年的41歲投手石川雅規，為了與雄平一同上場，選擇以中繼之姿登板，因此不但終止自己連續306場先發的央聯史上第一紀錄，並放棄挑戰只差5場的日職史上最長連續先發紀錄。

雄平在2002年選秀會上以第一指名被養樂多選進球隊，生涯長達19年的時間都效忠養樂多，如今在此賽季結束後決定引退，在昨日最終戰中雄平在六上被換上場代守，與他同隊19年的隊友石川雅規，也和他一起被換上場。

效力養樂多的37歲老將高井雄平(右)在昨日畫下棒球生涯休止符。 截圖自東京ヤクルトスワローズ官方粉絲團
效力養樂多的37歲老將高井雄平(右)在昨日畫下棒球生涯休止符。 截圖自東京ヤクルトスワローズ官方粉絲團

石川雅規中繼登板讓球迷相當吃驚，因為他自2009年4月3日開始就沒有以先發以外的方式出場，目前已經連續先發登板306場，是中央聯盟史上第一紀錄，同時也是日職史上第二紀錄，而且只差5場就能夠追平山內新一的連續先發311場紀錄。

不過石川雅規為了給高井雄平的引退戰畫下一個完美的句點，毅然決然選擇放棄將紀錄繼續往前推進，由此可見兩人在養樂多這將近20年的深厚情感。

相關新聞

日職／從戰力外邊緣到全壘打王 杉本演出第10輪驚奇

中職剩下約3週的賽程，除了球隊戰績之外，球員個人成績也進入最後衝刺階段。富邦在去年以第7輪選進的曾峻岳，新人年就達成10次中繼及10次救援成功的紀錄，有很高的機會拿下新人王；另外，暫居全壘打及打點雙冠

日職／對愛徒讚譽有加 栗山：大谷未來會是世界第一

日本火腿監督栗山英樹昨天在札幌巨蛋舉行卸任記者會，正式交出領軍10年的火腿兵符，其中栗山不忘提到現在於美國飛黃騰達的「二刀流」大谷翔平，他表示大谷翔平終將成為世界一流的球員。 2012年日職選秀會上

日職／41歲老將放棄追逐紀錄 只為在19年隊友引退戰登場

效力養樂多的37歲老將高井雄平在昨日畫下棒球生涯休止符，與他並肩奮戰19年的41歲投手石川雅規，為了與雄平一同上場，選擇以中繼之姿登板，因此不但終止自己連續306場先發的央聯史上第一紀錄，並放棄挑戰只

中職／伍鐸戲猿 十勝龍投寫紀錄

味全龍隊洋投伍鐸真的不簡單，來台第七個球季，改披龍隊球衣重新投出氣勢，昨天在桃園球場對樂天桃猿隊先發六點一局無失分，以優...

中職／2小龍捕 鞏冠拚長打 蔣少宏學前輩

中職球季賽只剩最後三周，味全龍隊兩名捕手吉力吉撈．鞏冠、蔣少宏各有所長，尤其吉力吉撈從八月廿五日首戰至今，出賽卅九場已有...

中職／葉君璋盼他拚5隊單季10勝 伍鐸：明年續留龍隊

味全龍隊今天在桃園球場以5：0擊敗樂天桃猿隊，洋投伍鐸先發6.1局無失分，成為史上首位在3支不同球隊締造單季10勝紀錄的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。