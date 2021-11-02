日職／對愛徒讚譽有加 栗山：大谷未來會是世界第一

日本火腿監督栗山英樹昨天在札幌巨蛋舉行卸任記者會，正式交出領軍10年的火腿兵符，其中栗山不忘提到現在於美國飛黃騰達的「二刀流」大谷翔平，他表示大谷翔平終將成為世界一流的球員。

2012年日職選秀會上火腿指名大谷翔平，當時曾想直接赴美挑戰的大谷，就是被栗山英樹和球團說服留下來，並開啟「二刀流」的訓練計畫，2016年火腿奪下日本一，大谷翔平也就此拿下生涯首座，也是唯一一座總冠軍，隔年賽季結束後，他決定踏上世界棒球最高殿堂美國大聯盟的的旅程。

栗山監督在記者會上表示：「當初短短5年的時間就讓他離隊了，但不只有我這樣想，相信球團也這樣想，他真的是有成為世界一流潛質的選手，如果不盡快讓他到大聯盟去闖一闖，他就不可能成為世界第一，」

栗山再強調：「和達比修一樣，他們都是能在世界最頂尖舞台發光發熱的球員，甚至帶給球隊很大的助力，尤其大谷真的不是開玩笑，我相信他能成為世界上最好的選手。」