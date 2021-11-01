中職／葉君璋盼他拚5隊單季10勝 伍鐸：明年續留龍隊
味全龍隊今天在桃園球場以5：0擊敗樂天桃猿隊，洋投伍鐸先發6.1局無失分，成為史上首位在3支不同球隊締造單季10勝紀錄的投手，他說：「這實在很酷，最驚奇是整季穩定出賽，前兩年投球時好時壞，今年不管輸贏都可穩定調整。」
前兩季在富邦悍將隊只有4勝21敗，今年轉戰龍隊後，出賽32場包括18場先發、14場後援任務，投出10勝5敗5中繼，目前防禦率3更在全聯盟排名第3，投球表現完全脫胎換骨。
龍隊總教練葉君璋得知伍鐸締造中職新紀錄，說得很直接：「還能講什麼呢？」
他表示，希望伍鐸明年繼續留下，不過如果有機會，希望看到他在中職5隊都可投出單季10勝。
伍鐸聽到葉總的說法，笑說：「我很喜歡龍隊，這些年輕隊友都很可愛、也很有拚勁，繼續待在這裡就好，明年還會回來。」
伍鐸甩掉前兩季的低潮，成為龍隊重要戰力，葉君璋認為，他每次登板都有辦法調整到一定程度，把投球任務交給他，都能百分之百完成，對他的表現算是安心，未讓教練團失望。
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