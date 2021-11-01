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中職／伍鐸6.1局無失分屠猿 史上首位3隊單季10勝投手
味全龍隊洋投伍鐸今天在桃園球場登板，先發6.1局無失分，以優質表現幫助龍隊5：0獲勝，他不但成為中職本季第4位奪下10勝的投手，也是史上首位在3支不同球隊締造單季10勝紀錄的球員。
伍鐸2017年在中信兄弟隊投出13勝，隔年轉戰富邦悍將隊，以14勝奪下中職勝投王，今年是他來台發展第7個球季，改披龍隊球衣，今天擊敗猿隊後，成為首位奪下10勝的龍隊投手。
龍隊拚出3連勝，也是近10戰第7勝，下半季戰績19勝1和25敗，下半季排名獨居第4，領先悍將隊半場勝差。
龍隊今天面對猿隊先發投手曾仁和，首局就展開攻勢，李凱威靠失誤上壘，再靠劉基鴻安打、吉力吉撈．鞏冠高飛犧牲打攻下全場第1分。
3局上，劉基鴻觸身球上壘，吉力吉撈二壘打攻下1分，再靠蔣少宏高飛犧牲打得分，龍隊拉大到3：0領先。
猿隊一直無法突破伍鐸的封鎖，龍隊6局上面對猿隊中繼投手賴鴻誠，再度點燃攻勢，吳東融、林孝程安打後，靠暴投、盜壘攻占二、三壘，郭天信適時安打攻下兩分打點，一路領先到比賽結束。
伍鐸投6.1局被揮出5支安打、保送1次，投出5次三振，最近投出3連勝，本季戰績10勝5敗，生涯累積52勝。
曾仁和只投2.2局退場，被揮出4支安打，3次四死球紀錄包括1次觸身球，失3分吞敗，戰績掉到1勝2敗3中繼。
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