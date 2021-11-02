日職／從戰力外邊緣到全壘打王 杉本演出第10輪驚奇

中職剩下約3週的賽程，除了球隊戰績之外，球員個人成績也進入最後衝刺階段。富邦在去年以第7輪選進的曾峻岳，新人年就達成10次中繼及10次救援成功的紀錄，有很高的機會拿下新人王；另外，暫居全壘打及打點雙冠王的樂天朱育賢，也是在15年第7輪被選到，兩人都是第7輪奇蹟的一員；而已有兩座盜壘王在手的中信王威晨，目前以152支安打遙遙領先第2名超過30支，幾乎已確定奪下個人首座安打王，他更是在15年的第13順位才被指名，已結束全部例行賽賽程的日職，今年也有不少低順位的球員勇奪個人首座獎項。

樂天的外野手島內宏明，在11年以第6指名進入職棒，16年開始每季都有出賽百場以上的紀錄，棒次也在這幾年逐漸調往中心打者，今年更是打了101場的第4棒；島內在17年後連續5季都有百安的穩定火力輸出，不過直到去年為止，打點卻不算太多，4季平均在50分打點左右，單季最多全壘打也是17年的14支，但今年長打及打點能力大爆發，雖然打擊率是這幾年來最低的2成57，卻打出21轟，打點也是快要比去年多一倍的96分，最終以1分險勝羅德的洋砲雷雅德（Brandon Laird），奪下洋聯的打點王，這不只是他的首座個人獎項，同時也是樂天農場自己培養出的第1位打點王。(隊史首座打點王為07年的山崎武司，但他之前曾效力中日及歐力士。)

2011年第6指名的島內宏明今年扛了100多場的第4棒，長打及打點能力大幅成長，最終以96分打點拿到洋聯的打點王。 擷圖自樂天金鷲FB官方粉絲團

島內今年的打擊成績大進步是樂天能重回季後賽的一大關鍵，尤其是在隊上另一名主力打者淺村榮斗的表現不若以往，兩名洋砲又交不出理想內容的狀況下，他的全壘打及打點對球隊的貢獻度非常高，可以說是集十年之大成，而上一個以第6指名打下打點王的是11年在阪神的新井貴浩。

另一名今年對球隊戰績做出決定性貢獻的低順位球員則是歐力士的杉本裕太郎，190公分，超過100公斤的杉本是在15年的第10輪被選進的，他不但是當年歐力士的最後一個指名球員，也是歐力士近10年來唯一選到第10輪的一次。

杉本被選進時已經24歲了，而前幾年在一軍幾乎沒有出賽機會，19年出賽18場，去年增加到41場，仍多以代打為主，如果有在關注過去幾年歐力士的球迷，對他的印象或許是個盲砲型的打者，就數據來看也是如此，19年51個打數就被三振22次，20年雖有進步，但127個打數也被三振34次，而且備受期待的長打能力遲遲無法展現出來，整季只有2轟及17分打點，去年球季結束後已29歲，來到會被戰力外的關鍵時刻了。

今年杉本名列開季一軍名單內，季初從後段棒次出發，前10場出賽的打擊率不到2成，不過4月中後突然越打越好，4月單月的打擊率高達3成50，也打出了幾乎追平上季的4轟及12分打點，從此之後就開始擔任第4棒，除了7月陷入大低潮之外，每個月都有穩定的火力輸出，在吉田正尚10月初傷退後，雖然又有小小低潮，但也算是一肩扛起中心棒次的責任，在攸關優勝與否的球季最終場也打出安打，維持住3成打擊率，同時以32轟奪下洋聯的全壘打王，他也成為歐力士球團自家農場養出的第一位3成打擊率、30轟打者。

以第10指名打下全壘打王，杉本成為日職史上最低順位摘下此榮耀的球員，這項紀錄之前是由79年在阪神的掛布雅之以及05年在廣島的新井所保持的，他們都是球隊的第6輪指名，由於近年來幾乎沒有球隊會選到第10輪，因此杉本的這項紀錄應該可以維持很久的時間。

羅德的小將和田康士朗雖然是第1指名，但卻是育成選秀，他去年在一軍就已交出23次盜壘的成績，但季中被周東佑京及西川遙輝追過，今年再度跑出24次盜壘，最終與西川、荻野貴司及源田壯亮3人並列洋聯盜壘王，也是另一名拿到首座個人獎項的低順位球員。