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中職／吉力吉撈．鞏冠快速9轟 曾豪駒：最佳右打重砲

聯合報 / 記者藍宗標／桃園即時報導
吉力吉撈．鞏冠出賽38場就有9支全壘打，長打火力夠水準。記者余承翰／攝影
吉力吉撈．鞏冠出賽38場就有9支全壘打，長打火力夠水準。記者余承翰／攝影

味全龍隊捕手吉力吉撈．鞏冠8月25日展開中職首戰，出賽38場就有9支全壘打，返台後展現重砲火力，讓各隊提高警覺；他表示，之前在二軍透過科學化訓練，修正打擊軌跡，打擊穩定度提升不少。

吉力吉撈．鞏冠在今年選秀會首輪被龍隊挑中，本季累積9支全壘打，追平統一獅隊蘇智傑、富邦悍將隊張進德，並列中職新人下半季最多轟紀錄，隨時有機會寫下新高。

8月投入一軍比賽前，吉力吉撈．鞏冠在二軍出賽16場揮出3支全壘打，到了一軍火力大爆發，讓樂天桃猿隊 總教練曾豪駒印象深刻，認為他是目前中職最好的右打重砲。

單季2位數全壘打只差1支，有機會成為隊史最快紀錄，吉力吉撈．鞏冠表示，未特別追求數字，但打擊策略很堅定，長打一直是追求的目標，不管球路如何都會積極進攻。

他說，以前打到球的力量很大，但軌跡太長，因此透過科學化訓練修正，剛開始可能結果不太好，但不斷相信自己、持續突破。

中職 樂天桃猿

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