中職／蔣少宏感覺拿個人獎很遙遠 學習如何長大才重要

味全龍隊邁入一軍比賽首季，24歲捕手蔣少宏出賽76場，蹲捕場次有74場，已經符合最佳九人獎和金手套獎票選資格；他表示，若能獲獎當然是肯定，感覺是很遙遠的事，沒特別想過會是目標。

蔣少宏出身棒球世家，父親蔣坤珄是三商虎隊隊創隊元老，過去也擔任捕手，讓蔣少宏的職棒之路更受矚目。

生涯第1年就有機會競爭最佳九人獎和金手套獎，蔣少宏認為，自己還不是太出色，很多事還在學習中，職棒比賽的張力，每場都像業餘冠軍賽，「如何長大」才是要做的事。

蔣少宏強調，各隊前輩捕手都是值得學習的對象，林泓育擁有控場能力，林岱安接球很好，林宥穎思路清楚，在他看來「大家都是金手套」。

富邦悍將隊總教練洪一中最近點名蔣少宏，未來是國家隊可以考慮的人選，蔣少宏很感謝洪總的肯定，他說：「從小到大的夢想就是希望打職棒、進入國家隊，第1個目標已經完成，還要再加油、做好該做的事，其他就順其自然。」