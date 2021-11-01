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日職／傳王柏融已返台進行隔離 是否續約看個別交涉結果

聯合新聞網 / 綜合報導
王柏融昨返抵台灣，他將進行14天檢疫和7天自主健康管理。 圖擷自Fighters☆SPIRITS α官方推特
王柏融昨返抵台灣，他將進行14天檢疫和7天自主健康管理。 圖擷自Fighters☆SPIRITS α官方推特

「大王」王柏融結束與火腿的3年合約，上月30日也是他本季最後一場出賽，隨後他也已返抵台灣，將進行14天居家檢疫及7天自主健康管理。至於外界最關心的續約問題，王柏融所屬經紀公司僅回應將由火腿球團發布消息為主，日本火腿也表示將和陣中洋將「個別交涉」。

傳聞昨天王柏融返抵桃園國際機場，之後前往台北進行居家檢疫，最快14日可出關。

從去年6月開始，日職就將一軍洋將登錄名額放寬至5人，而火腿本季的洋將除了王柏融外還有洋投費爾哈根（Drew VerHagen）、厄林（Robert Erlin）、B.羅德里奎茲（Bryan Rodriguez）與洋砲R.羅德里奎茲（Ronny Rodriguez）。此外，火腿在10月底也宣布簽下努涅茲（Renato Nunez）補強，讓火腿洋砲競爭更加激烈。

王柏融本季出賽95場，打擊率.234，敲出9發全壘打，貢獻46分打點都是旅日3年新高，R.羅德里奎茲則是今年才和火腿簽約，出賽50場打擊率.197，敲出6轟、12分打點。

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