中職／龍隊結合日本墨繪師御歌頭 王維中將成戰國武將

中職球季賽步入尾聲，將在21日結束，味全龍隊最後3周主場賽事特別安排不同主題，邀請球迷進場加油，7日在天母球場對富邦悍將隊之戰，結合日本知名墨繪師「御歌頭」合作，御歌頭以墨為筆，王維中、徐若熙和田澤純一將以烟灰墨繪畫法化身為戰國武將，在天母擺陣迎戰各方好手。

13、14日分別是經典龍象大戰和#85主題補賽日，20、21日將以Girls Series女孩日一起為今年「玩美」收尾。

龍隊指出，天母一直以來都擁有濃厚的異國風情，7日「天龍陣」主題日結合天母地區的日本文化特色，帶給球迷不同的觀賽體驗，疫情期間無法赴日，不妨到場天母觀戰，感受濃濃的日本味。

「御歌頭」（okazu）和其他墨繪師最大不同，就是僅僅以黑白及線條來表現立體感，單純追求黑與白對立及視覺上輕盈飛舞的美感，這次也應用烟灰墨繪畫法的技巧，將王維中、徐若熙和田澤純一化身戰國武將，展現非凡氣勢。

7日配合天龍陣主題活動，天母球場將打造成日本文化祭典，設立鳥居、日式燈籠和繪馬奉納所，不僅可讓球迷「偽出國到日本」打卡，還可現場兌換領取繪馬紙卡，寫給最喜愛的龍隊球員繪馬祈福，當天也將引進日式美食攤販和日本傳統祭典小遊戲。

龍隊應援團Dragon Beauties將換上日式服裝和球迷一起應援，進場球迷隨票獲贈印製日文應援歌曲「飛龍乘雲」小卡，球賽中勛雞隊長也將帶領球迷用日文為龍隊應援及喊聲加油。

另外，本月主題日第二波，13日龍象大戰不僅兩隊將穿上復古球衣，主題活動也將上演傳統的吹奏應援和龍象啦啦隊PK。

14日是#85徐生明總教練球衣退休補賽，全隊將換上85號紀念球衣，一起緬懷這位棒球場上永遠的魔術師。

球季賽最後一周20、21日，龍隊推出Girls Series女孩日，屆時所有球員和Dragon Beauties小龍女將一起感謝球迷，球團特別邀請女性球迷們踴躍進場，一起「玩美」收尾。

7日天龍陣「墨繪系列主題商品」以主視覺人物設計推出五款紀念小物，其中包含充滿日式風情的「墨繪繪馬」、「墨繪掛軸」，主題商品將於天母球場1樓商品旗艦店正式開賣。

「天龍陣」墨繪系列商品包括墨繪繪馬350元墨繪掛軸620元墨繪杯墊150元墨繪胸牌180元 墨繪壓克力牌500元。