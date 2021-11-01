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中職／兄弟、獅隊爭冠也爭人 泰迪明年改披象袍機會大

聯合報 / 記者藍宗標／台北即時報導
前獅隊洋投泰迪明年可望回鍋中職，但改披兄弟球衣的機會不小。 聯合報系資料照／記者劉學聖攝影
前獅隊洋投泰迪明年可望回鍋中職，但改披兄弟球衣的機會不小。 聯合報系資料照／記者劉學聖攝影

中職下半季賽賽事只剩最後3周，中信兄弟統一獅隊排名並列榜首，兩隊目標除了爭奪季冠軍，尋找明年洋將也已超前部署；據了解，季中離開獅隊的27歲美籍洋投泰迪，明年可望回鍋中職，改披兄弟球衣的機會不小。

泰迪去年7月底加盟獅隊，來台第1個球季出賽10場（8場先發）投出6勝、防禦率3.81，今年續留獅隊，8場先發又繳出6勝2敗、防禦率1.18的佳績。

但他投到季中決定代表墨西哥（本身是墨西哥裔）參加東京奧運，向獅隊要求離開，球團高層留不住人，只好尋找其他戰力填補。

泰迪離開中職時，還在防禦率榜排名第1，後來才因投球局數未能達到規定退出。

據了解，目前除了獅隊想找回泰迪，兄弟也有動作，兩隊都透過他的經紀人接觸，而且已有一段時間，最大重點當然是身價問題。

中職各隊過去和洋將的簽約方式，不少都是先簽短約，如果表現符合期待，季中再延長到球季結束，但尋找符合戰力的洋將愈來愈不容易，目前除了拉高月薪，單季保障約、長約都是留住人才之道。

中職洋將的月薪普遍已在2萬5千到3萬美元左右，更高層級甚至可達年薪50萬美元，富邦悍將隊羅力、上半季因傷提前離隊的索沙，應該都有這個身價，兄弟明年想要挖進泰迪，勢必已經開出一定行情。

中職 統一獅 中信兄弟

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