日職／張本勳評新庄剛志「只能當好大哥」 憂火腿短多長空

日本火腿隊下個球季的總教練，確定由過去隊上的人氣球星新庄剛志擔任。新庄也向媒體透露不少帶兵想法，包括考慮讓球迷決定先發打線等等。而向來言詞犀利的日本球評張本勳，也在近日發表對新庄掌兵符一事的觀點。

根據日本媒體「スポニチ」報導，張本勳最近在電視節目「SUNDAY MORNING」的談話中指出，新庄離開棒球圈長達15、16年，然而光是這十年間，整體的棒球環境就已經變得相當巨大了，令人感到相當不安。

張本認為，出身自九州長崎縣對馬市的新庄剛志，有著九州男兒一般表裡如一的性格。然而個性討喜，最多只會變成好相處的老大哥而已。即使一開始很有話題，但如果不能夠帶領球隊獲勝，球員們會因為輸球被扣薪，球迷們也會失望，造成球隊的損失，變得一無所有。

不過張本還是給予新庄期待，希望他能打造一隻能夠贏球的隊伍，而他們這些OB也不會吝惜支援。張本表示感受到火腿有一股新氣象，他也會替新庄加油。

張本勳在1959年加盟日本火腿隊的前身東映飛人隊，在球隊效力17個年頭，直到1976年才轉隊至巨人。在火腿隊期間曾七度拿下聯盟打擊王，並完成「300轟+300盜」紀錄，退休後被選入日本野球殿堂。新庄剛志則在2004至2006年效力火腿隊，對球隊人氣有正面影響之外，還在2006年與隊友們拿下日職總冠軍。