中職／柯西諾強運奪勝 葉總評狀況與預期有落差

味全龍隊新洋投柯西諾今天在桃園球場「開箱」，中繼投2.1局、狀況仍在調整中，結果打線逆轉來得正是時候，龍隊4：3擊敗樂天桃猿隊，柯西諾的中職初登板就「撿」到勝投，總教練葉君璋賽後點出此役的2個幸運。

柯西諾按照賽前計畫，在第6局接手投球，面對郭永維先賞出三振，但控球危機也為之出現，接連對張閔勛、林立投出四壞、觸身球保送，在得點圈有人危機之下，再讓成晉、林智平連兩棒敲出內野滾地球抓下出局數。

柯西諾第7局演出3上3下，包括K掉今天曾敲兩分砲的朱育賢，第8局繼續站上投手丘，一出局後保送郭永維，龍隊在此時換投。

柯西諾最終以44球投2.1局、無失分，未被敲出安打，有2次四壞、1次觸身球保送，送出2次三振。

葉君璋提到柯西諾的狀況調整大約只有6、7成，「和我們了解的有點落差，但他也是滿久沒有比賽，要馬上有好的狀況很難。」此役帶走勝投，他直言：「運氣滿好的，雖然沒有投很好，但都安然度過。」

龍隊在7局上攻下2分逆轉，也帶有運氣成份，猿隊推出黃偉晟把關在一、二壘有人危機，就是期望出現滾地球，結果劉基鴻沒打好的球巧妙落地，形成一支帶有2分打點的逆轉安打，讓葉總笑呵呵，「今天運氣真的不錯」。

劉基鴻透露當下打擊想法，「想說要挑高一點的打，內野趨前，打到外野就有機會。」出棒攻擊的球有設定到，「但太出力，剛好就打到沒有人的地方。」

柯西諾先以中繼取得勝投後，接下來將進入先發輪值，預計將在5日先發出戰統一獅隊，尋求幫助龍隊中止在台南球場的10連敗。