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中職／陳琥生涯首次投贏獅隊 等了3年再獲單場MVP
中信兄弟隊23歲投手陳琥，今天對統一獅隊先發6局失兩分，以優質表現拿到本季第2勝，幫助兄弟4：2獲勝，下半季又和獅隊並列第1，他說：「每次上場積極進攻打者的好球帶，剩下就交給野手，靠守備幫助。」
陳琥9月12日重返一軍後，5場先發有4場投滿5局，近4戰3場優質先發，本季戰績2勝2敗， 特別感謝投手教練佛斯特、牛棚教練林恩宇的協助。
兄弟賽前落後獅隊1場勝差、賽後歸零，陳琥投6局被揮出5支安打，唯一無法解決的打者是陳傑憲，對決3次都被安打，包括1支二壘打；兄弟前兩局就從獅隊洋投布雷克的手中攻下4分，一路領先到比賽結束，陳琥生涯首次嘗到擊敗獅隊的滋味，終止對戰4連敗。
陳琥繼2018年7月19日後，再度獲選單場MVP，對於近3年首次獲獎，他說：「要送給兩位教練佛斯特、林恩宇，他們說等我拿MVP，要站在場邊看我。」
陳琥表示，不管是技術、心理層面，這兩位教練對他的幫助特別多，很感謝他們的指導。
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