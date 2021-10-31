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中職／柯西諾開箱「撿」到勝投 王溢正生涯70勝飛了

聯合報 / 記者陳宛晶／桃園即時報導
柯西諾中繼2.1局無失分，味全龍隊在他投球任內逆轉戰局，中職初登板就「撿」到勝投。記者余承翰／攝影
柯西諾中繼2.1局無失分，味全龍隊在他投球任內逆轉戰局，中職初登板就「撿」到勝投。記者余承翰／攝影

味全龍隊洋投柯西諾「開箱」首戰，運氣值點滿，投2.1局無失分，龍隊靠劉基鴻的幸運安打帶有2分打點，一棒逆轉戰局，終場以4：3擊敗樂天桃猿隊，柯西諾中職初登板就拿到勝投。

龍隊今天安排柯西諾中繼出賽，按照計畫在第6局將他推上賽場，一路投到第8局一出局，以44球投2.1局、無失分，未被敲出安打，有2次四壞、1次觸身球保送，送出2次三振。

龍隊打線面對36歲左投王溢正，在他投球任內攻勢有限，只在第4局石翔宇一壘打、吳東融二壘打的串聯攻下1分，王溢正繳出5局失1分，投出個人本季失分最少的一場先發。

王溢正帶著勝投資格退場，但牛棚無力幫他守勝，許峻暘第6局登板的第2球，就被吉力吉撈．鞏冠敲出陽春砲，黃偉晟7局在一、二壘有人時負責「拆彈」，被劉基鴻敲出2分打點逆轉安打。

王溢正生涯勝場停留在69勝，居史上勝投榜第10位，錯過追平第9高建三（70勝）的機會，前一次奪勝已是4月25日，前一場先發勝更要追溯到猿隊本季首戰的3月16日。

猿隊的3分都是朱育賢打下，首局在一、三壘有人時擊出二壘方向滾地球，助猿隊先馳得點，第3局補上兩分砲，成為本季第一位完成第20轟的打者，連3季完成20轟賽季則為史上第3人。

王溢正先發5局失1分，因牛棚砸鍋錯過生涯第70勝。記者余承翰／攝影
王溢正先發5局失1分，因牛棚砸鍋錯過生涯第70勝。記者余承翰／攝影

王溢正 劉基鴻

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