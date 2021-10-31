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中職／陳琥優質先發投贏布雷克 兄弟追平獅隊並列龍頭

聯合報 / 記者藍宗標／即時報導
兄弟隊投手陳琥先6局失兩分，奪下本季第2勝。圖／中信兄弟隊提供
兄弟隊投手陳琥先6局失兩分，奪下本季第2勝。圖／中信兄弟隊提供

中信兄弟隊今天在台中洲際球場迎戰統一獅隊，先發投手陳琥投6局失兩分，新洋投象魔力守住最後3局無失分，終場4：2獲勝，獅隊洋投布雷克挑戰本季第16勝失利，吞下完投敗。

獅隊賽前領先兄弟1場勝差，輸球後遭追平，也終止最近3連勝，兩隊再度並列下半季榜首。

獅隊首局就展開攻勢，陳傑憲、張偉聖安打，再靠林靖凱內野滾地球攻下全場第1分。

兄弟1局下立刻反攻，陳文杰保送、周思齊安打、陳子豪觸身球形成滿壘，詹子賢適時安打攻下兩分，接著岳東華安打又攻占滿壘，陳家駒獲保送攻下全隊第3分。

布雷克開賽前兩局狀況不穩，兄弟2局下再靠王威晨安打、周思齊二壘打攻下1分，擴大成4：1領先。

獅隊3局上靠陳傑憲、林靖凱安打再下一城，縮至落後兩分。

布雷克前兩局被攻下4分後，第3局開始回穩，最長連續解決10名打者，投到8局結束退場未再失分，一共被揮出6支安打，4次四死球包括1次觸身球，投出9次三振，失4分（全是自責分）吞敗，戰績掉到15勝4敗。

布雷克演出本季第5場完投紀錄，目前15勝仍和兄弟洋投德保拉並列領先，防禦率1.89、奪三振145次都排名第2，德保拉1.73、170次位居龍頭。

陳琥先發6局被揮出5支安打、保送兩次，投出3次三振，失兩分都是自責分，以優質表現奪下本季第2勝，賽後獲選單場MVP；他在最近4次登板有3場優質先發，本季戰績2勝2敗。

象隊新洋投象魔力來台初登板，後援3局被揮出兩支安打，投出4次三振，獲得救援成功。

布雷克 陳傑憲

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