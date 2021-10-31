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中職／陳俊秀24支1打擊王告急 曾總：問題不在技術

聯合報 / 記者陳宛晶／桃園即時報導
陳俊秀。記者余承翰／攝影
陳俊秀。記者余承翰／攝影

打擊王陳俊秀近期陷入低潮，近24打數只有1支安打，今天先退出先發打線，總教練曾豪駒認為陳俊秀的問題不在技術上，而是體能上，「第一次打那麼長的賽季，打到這個階段，難免會有這種狀況。」

陳俊秀本季最高檔時維持4成以上打擊率，罕見漫長低潮，9月底還曾拉出一波連6場雙安，然而他的近況並不理想，近7場只有1支安打，打擊率一路下滑到3成56，打擊王也開始浮現告急危機。

曾豪駒指出，賽季打到這個階段，難免會有疲勞，「打不好時一定會想法比較多，盡量讓他們可以回到最簡單的想法，回到原點做該做的事。」今天也先安排陳俊秀輪休。

談到近期的安打荒，陳俊秀淡淡說：「還好啦！就是沒有打好。」他自認身體感覺還好，「打得到球啊！打不到沒人的地方，有一場打個一、兩支應該就會感覺比較好了。」

陳俊秀 曾豪駒

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