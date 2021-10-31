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中職／食品大戰被吃死死 葉總點出小龍成獅隊補品原因

聯合報 / 記者陳宛晶／桃園即時報導
味全龍隊總教練葉君璋。 報系資料照
味全龍隊總教練葉君璋。 報系資料照

味全龍隊在台南球場快輸到逼近聯盟紀錄，本季已吞10連敗，總教練葉君璋認為問題不是台南，而是面對獅隊就是「難贏」，投手有經驗、打線會玩球，龍隊本季還剩下兩次在台南取勝的機會。

龍隊本季在台南的10場出賽全敗，11月5日、6日將是在台南贏球的最後機會，若兩戰皆敗將締造新紀錄，目前單一球隊在台南球場的連敗紀錄，由La New熊隊（2009年5月20日到9月20日）及三商虎隊（1998年6月28日到1999年7月3日）保持，皆是11連敗。

葉君璋分析與獅隊的對戰，通常不是大敗的比賽，但最終經驗分出高下，「經驗的影響還是滿大，他們對我們沒有太大壓力，可以很自在比賽，重點是他們投手經驗不錯，打擊比較會玩球。」

葉君璋不認為選手在台南出賽輸到有壓力，「選手不會，教練壓力比較大啦！」他笑說：「因為味全一定不想輸統一嘛！越想越覺得不能輸，壓力就在你自己身上。」

對戰獅隊的弱勢，在任一球場都適用，葉總認為與台南球場無關，只是獅隊在對戰上沒有壓力，在主場又更熟悉、更自在，也讓龍隊想要撂倒獅隊的難度更高，現在獅隊在下半季爭冠關頭，葉總也知道：「他們應該很期待對到我們」。

葉君璋 味全龍

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