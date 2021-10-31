中職／温貞菱熱投70球 郭嚴文教變化球還送手套

女星温貞菱今天為樂天桃猿隊擔任開球嘉賓，賽前熱投70幾球，對於沒把球不落地送進郭嚴文手套裡耿耿於懷，期待下次再來開球雪恥，她開完球當下就收到郭嚴文送的手套，允諾要拿它來好好練投。

温貞菱帶著甜美笑容開球前，先在賽前練投70多球，連球員都說第一次看到有開球嘉賓大練特練。她透露，練球時感覺自己有機會可以不落地投進好球帶，對於正式上投手丘卻提前落地很介意。

她站在投手丘上開球，並未如往常女星開球會往前站一大步，她對此一臉訝異，「沒跟我講啊！我剛剛還問可不可以往前站，跟我說不行。」

郭嚴文陪練超認真，還教起變化球投法，至於開球用了什麼球路？温貞菱回答：「是四縫線」，郭嚴文蹲捕也讓她很放心，「他說不管我怎麼丟，他都會想辦法接到。」