女棒／運動有好事 女棒訓練班北中南開跑盼提升水準

由社團法人台灣運動好事協會主辦的「台灣女子棒球訓練班」開跑,希望能帶給台灣女子棒球選手正確有效率的訓練思維,提升女棒水準。

女子棒球近年在台灣風氣興起,為了讓更多球員能獲得技術提升,台灣運動好事協會與日行運動科學有限公司、BASEPARA棒球學校合作舉辦台灣女子棒球訓練班,課程結合運動科學,打造專為女子棒球選手的棒球訓練課程。

台灣運動好事協會秘書長劉柏君表示,協會受到美國職棒紐約大都會隊支持,獲得今年台灣日活動的盈餘贊助,認為取之於棒球,用之於棒球,因此將此筆捐款用於支持台灣女子棒球發展,希望透過運動科學的運用來協助台灣女子棒球圈整體技術提升,進而吸引更多人關注,並希望透過改善銜接的訓練環境,能讓更多女孩願意投入女子棒球並持續發展。

而台灣運動好事協會也邀請參與此計畫的女棒球員們一起為遠在加薩走廊的巴勒斯坦孩子們募集球衣及設備,協助推廣【Baseball for Palestine, Love from Taiwan】專案,讓台灣女棒球員們將她們所接受到的支持,募集更大的力量一起支持巴勒斯坦的孩子們能在戰火威脅中,持續樂在生命、樂在棒球,也一起讓這一份支持的力量持續傳遞,形成善的循環,更實現Baseball for all, sports for all的精神。

台灣女子棒球訓練班自10月初至12月初進行為期兩個月課程,分成六梯次進行,以符合資格(民國109-110年期間曾組隊參加棒協主辦之女子棒球賽事,且目前仍持續運作的球隊)的北中南11支女子棒球隊,包括御聖、億昌、先鋒、Sunday、椰林、晨星、向日葵、Titans、木棉花、跑跑人、漁光等,採取小班制教學,希望學員成為種子,回母隊傳播正確的思維,共同提升女棒水準。