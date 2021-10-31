中職／看到李凱威有百安禮 郭天信找泰山教練拗加碼

味全龍隊李凱威達陣百安後，先一步鎖定「泰山賞」，但目前還沒領到禮物，因為在等郭天信也集滿百安，打擊教練張泰山打算一次帶兩小龍挑禮物。目前已有96安的郭天信笑說：「在等我啊！泰山也叫我不要讓凱威等太久。」

打擊教練張泰山為選手開出不同目標，李凱威若達到單季百安，就可以找他換一件衣服，張泰山將帶他到潮牌店自己挑禮物，李凱威不清楚價碼，開玩笑說：「我要選最貴的」。

郭天信進入百安倒數，但其實他起初收到的賭注並非百安，他透露自己是在敲出第4轟時，張泰山向他開出獎勵，6轟可以換禮物，結果發現李凱威是百安後，「我就跟他講，為什麼凱威是安打，結果我沒有，我就跟他拗，他就說好，『那你百安也有』。」郭天信目前全壘打也僅差1支達到6轟，有機會再拚1件，但他說：「不敢想」。

郭天信的新人球季表現亮眼，賽前打擊率2成87、96安、5轟、20盜，對於新人年就有望完成百安，他坦言沒想過，「沒有想說可以這麼穩定的出賽，本來以為會上上下下，覺得滿驚奇的，也很慶幸健康打到現在。」

對於挑戰全年以3成打擊率作收，他自認有點難，「最近有點停產。現在很難爬啦！每場打四次的話，要往上要有兩支安打。」他印象中本季打擊率最好時，有在洲際賽事的計分板上看到2成99，他很不好意思說：「之後就一直往下掉」。

郭天信的名字也出現在新人王討論中，但他自認不是曾峻岳、徐若熙的對手，「新人王，我覺得應該沒辦法，應該要3成、10轟才有機會。」他也坦言，「本來就沒有把這個（新人王）想在腦海中」。