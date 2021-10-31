快訊

美國務卿會晤大陸外長 警告「勿單方面改變台海現狀」

一張圖看天氣！下周兩階段變化 鋒面襲台將變天

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／看到李凱威有百安禮 郭天信找泰山教練拗加碼

聯合報 / 記者陳宛晶／桃園即時報導
郭天信。記者余承翰／攝影
郭天信。記者余承翰／攝影

味全龍隊李凱威達陣百安後，先一步鎖定「泰山賞」，但目前還沒領到禮物，因為在等郭天信也集滿百安，打擊教練張泰山打算一次帶兩小龍挑禮物。目前已有96安的郭天信笑說：「在等我啊！泰山也叫我不要讓凱威等太久。」

打擊教練張泰山為選手開出不同目標，李凱威若達到單季百安，就可以找他換一件衣服，張泰山將帶他到潮牌店自己挑禮物，李凱威不清楚價碼，開玩笑說：「我要選最貴的」。

郭天信進入百安倒數，但其實他起初收到的賭注並非百安，他透露自己是在敲出第4轟時，張泰山向他開出獎勵，6轟可以換禮物，結果發現李凱威是百安後，「我就跟他講，為什麼凱威是安打，結果我沒有，我就跟他拗，他就說好，『那你百安也有』。」郭天信目前全壘打也僅差1支達到6轟，有機會再拚1件，但他說：「不敢想」。

郭天信的新人球季表現亮眼，賽前打擊率2成87、96安、5轟、20盜，對於新人年就有望完成百安，他坦言沒想過，「沒有想說可以這麼穩定的出賽，本來以為會上上下下，覺得滿驚奇的，也很慶幸健康打到現在。」

對於挑戰全年以3成打擊率作收，他自認有點難，「最近有點停產。現在很難爬啦！每場打四次的話，要往上要有兩支安打。」他印象中本季打擊率最好時，有在洲際賽事的計分板上看到2成99，他很不好意思說：「之後就一直往下掉」。

郭天信的名字也出現在新人王討論中，但他自認不是曾峻岳、徐若熙的對手，「新人王，我覺得應該沒辦法，應該要3成、10轟才有機會。」他也坦言，「本來就沒有把這個（新人王）想在腦海中」。

郭天信 李凱威 張泰山

延伸閱讀

中職／上屆新人王看本屆激鬥 林安可1票給「天哥」

中職／郭天信美技讓林哲瑄也鼓掌 網：接班中華隊中外野

中職／連13季百安 林益全變身數學老師計算難度

中職／李凱威百安成二代龍第一人 只剩悍將還無人達陣

相關新聞

中職／不彈球也難不倒 朱育賢連3年20轟史上第3人

樂天桃猿隊重砲朱育賢今天掃出兩分砲，今年在「不彈球」之下仍完成單季20轟，為中職本季第1人，連續3年締造20轟賽季，則是...

中職／陳俊秀24支1打擊王告急 曾總：問題不在技術

打擊王陳俊秀近期陷入低潮，近24打數只有1支安打，今天先退出先發打線，總教練曾豪駒認為陳俊秀的問題不在技術上，而是體能上...

中職／猿隊迎「那個男人」回歸？領隊更想王柏融續留

王柏融走完與火腿隊的3年合約，下一步動向備受矚目，樂天桃猿隊領隊浦韋青談到是否盼望「那個男人」的回歸，他說：「不管是球團...

中職／龍王還不是「完整體」 葉總看穿他的不滿意

味全龍隊「龍王」王維中的下一戰確定，他將於11月4日在澄清湖球場登板，是否為「封關戰」要看他的身體狀況；總教練葉君璋看他...

中職／食品大戰被吃死死 葉總點出小龍成獅隊補品原因

味全龍隊在台南球場快輸到逼近聯盟紀錄，本季已吞10連敗，總教練葉君璋認為問題不是台南，而是面對獅隊就是「難贏」，投手有經...

日職／批評讓自己更堅強 王柏融：謝謝不看好我的人

旅日火腿隊台灣野手王柏融與火腿3年合約最後1年，昨天以代打敲二壘打，結束本季例行賽最終戰；王柏融透過個人社群寫下心情，批...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。