聽新聞
test
0:00 / 0:00
中職／看到李凱威有百安禮 郭天信找泰山教練拗加碼
味全龍隊李凱威達陣百安後，先一步鎖定「泰山賞」，但目前還沒領到禮物，因為在等郭天信也集滿百安，打擊教練張泰山打算一次帶兩小龍挑禮物。目前已有96安的郭天信笑說：「在等我啊！泰山也叫我不要讓凱威等太久。」
打擊教練張泰山為選手開出不同目標，李凱威若達到單季百安，就可以找他換一件衣服，張泰山將帶他到潮牌店自己挑禮物，李凱威不清楚價碼，開玩笑說：「我要選最貴的」。
郭天信進入百安倒數，但其實他起初收到的賭注並非百安，他透露自己是在敲出第4轟時，張泰山向他開出獎勵，6轟可以換禮物，結果發現李凱威是百安後，「我就跟他講，為什麼凱威是安打，結果我沒有，我就跟他拗，他就說好，『那你百安也有』。」郭天信目前全壘打也僅差1支達到6轟，有機會再拚1件，但他說：「不敢想」。
郭天信的新人球季表現亮眼，賽前打擊率2成87、96安、5轟、20盜，對於新人年就有望完成百安，他坦言沒想過，「沒有想說可以這麼穩定的出賽，本來以為會上上下下，覺得滿驚奇的，也很慶幸健康打到現在。」
對於挑戰全年以3成打擊率作收，他自認有點難，「最近有點停產。現在很難爬啦！每場打四次的話，要往上要有兩支安打。」他印象中本季打擊率最好時，有在洲際賽事的計分板上看到2成99，他很不好意思說：「之後就一直往下掉」。
郭天信的名字也出現在新人王討論中，但他自認不是曾峻岳、徐若熙的對手，「新人王，我覺得應該沒辦法，應該要3成、10轟才有機會。」他也坦言，「本來就沒有把這個（新人王）想在腦海中」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言