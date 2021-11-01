中職／不能贏只能輸的怪象 11月恐將再度上演

輸球反而得利，這樣詭異的現象，難道今年又將重演了嗎？

2017年上半季Lamigo桃猿封王，到了下半季後半段，當時桃猿與統一獅並列第一，中信兄弟勝差達9.5場，已無緣爭奪下半季冠軍，不過兄弟年度戰績第3，還有打5戰3勝制季後挑戰賽的機會。

結果，10月7日兄弟對桃猿推出超過千日未先發的王則鈞先發，台灣運彩索性選擇不開盤直接蓋牌，隔天再戰桃猿推蔡齊哲先發，這兩場兄弟都輸球，為自己季後挑戰賽保住一線生機。

2017年10月11日最後一場例行賽為獅猿補賽，桃猿終場以9:7擊敗統一封王，兄弟順利取得季後挑戰賽門票，在季後挑戰賽拿下3勝1敗力退統一闖進總冠軍戰，在6戰4勝制總冠軍戰雖拿下首戰，但接下來3連敗飲恨，桃猿登頂。

2017年桃猿在下半季對兄弟取得一面倒的14勝6敗，才讓勝差只有1場的統一獅沒能追上，只能跟兄弟打季後挑戰賽。結果中信兄弟以3勝1敗擊退統一獅，晉級總冠軍戰。 聯合報系資料照片

2020年上半季兄弟封王，下半季打到後半段，樂天桃猿已無緣爭奪下半季冠軍，只能寄望兄弟再封王，這樣就可以打季後挑戰賽。

2020年10月7日下午原本桃猿公告隔天由洋投卡本特先發對兄弟，但晚間因故改成新秀萬昭清先發，台灣運彩以「風險控管」為由蓋牌不開盤，這一場桃猿也「順利」敗給兄弟。

接下來桃猿對兄弟兩場都輸球，「技術性承讓」已達到效果，可惜人算不如天算，統一最後兩場例行賽非常爭氣，靠兩大洋投猛威爾、泰迪一夫當關連拿兩勝，下半季封王，拿到總冠軍戰門票。

2020年統一獅最後兩戰夠爭氣，靠自己努力拚到下半季封王，才沒再次被搞去打季後挑戰賽，也才有最後甜美的總冠軍。 聯合報系資料照片

富邦悍將總教練洪一中當時曾表示，問題不在賽制，而是中職目前只有4隊實在太少，即使明年有5隊也算少，不論用何種賽制，一定都會出現不合理的現象，而且如果採單一球季制，季中各隊戰績拉開，就沒有球迷想進場看球了。

果然，今年中職多了新軍味全龍，這個問題依舊存在，上半季兄弟拿到冠軍，下半季兄弟、統一在領先集團，桃猿以5場勝差在後苦追，由於各隊只剩10幾場比賽要打，如果桃猿爭奪下半季冠軍之路漸行漸遠，確實對戰兄弟可能「留力」，拱兄弟登頂，這樣桃猿就能與統一打季後挑戰賽，總冠軍戰還未絕望。

尤其，桃猿最後3場例行賽對手就是兄弟，屆時將會有操作空間，好戲還在後頭。

中職今年下半季的戰局又像蝶妹的蝴蝶球一樣撲朔迷離，由於賽制的關係，球團、球員、教練、球迷、運彩公司全都怕再遇到「輸就是贏，贏就是輸」的場面。 記者余承翰／攝影

中職不管有4隊、5隊還是6隊，採上、下半季制是最有利刺激票房的賽制，單一賽季制幾乎不會被各球團考量採納，既然遊戲規則是如此，「輸球反而存在」的怪象就會存在，而且這幾年還頻繁出現。

破解之道，就像去年下半季統一這樣，靠自己的力量全力搶勝，今年統一再度遭遇類似情形，除了奮力一搏，別無他法，畢竟賽制對5隊都是公平的。