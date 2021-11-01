日職／挽救火腿 稻葉、新庄配是一副好牌

日本職棒上週一口氣誕生了3名2022年球季的新任總教練，包括「中日龍先生」立浪和義（中日）、藤本博史（軟銀）以及近期最夯的話題人物新庄剛志（日本火腿）。

立浪和義引退之後，一直有許多中日龍球迷聲聲呼喚希望他能執掌兵符，加上球隊正碰到貧打的大問題，因此立浪符合絕大多數龍迷的期望。藤本博史則是歷任三軍、二軍總教練，典型的「苦勞型」指導者，雖然星度不足，卻是球隊在過渡期的最佳選擇。至於日本火腿鬥士隊的新任總教練，將由前球星新庄剛志接任，無疑也是最吸睛、最具話題性的一人。球團公佈過後隔天新庄剛志就在推特上寫道，新球季將考慮推出由球迷決定先發打線的球賽，瞬間掀起一波討論熱度。

たった今北海道日本ハムファイターズの監督に就任する事が決まりました。



プロ野球の存在意義は



そこの街に住む人達の暮らしが少しだけ彩られたり、

単調な生活を少しだけ豊かにする事に他なりません



その裏側に誰を笑顔にするのかを常に心に秘めて



新庄剛志らしく突き進んで生きます！ — 新庄剛志 (@shinjo_freedom) October 29, 2021

更早之前，火腿隊就已經宣布由奧運金牌總教練稻葉篤紀擔任球團GM，與他過去一起在外野馳騁的老戰友新庄剛志組成新體制。「稻葉+新庄」搭配的組合對於低迷多年的日本火腿來說，無疑是一塊清新並且閃亮的金字招牌。今年的日本火腿隊戰績墊底、連續3年落到B級，季中還發生主砲中田翔對隊友的施暴事件。栗山英樹10年政權的最後一年戰績、形象雙輸，因此這時候推出「稻葉INABA+新庄SHINJO」，的確是一副好牌。

怎麼說呢？新庄剛志在2004年從美國職棒重返日本球界，當時他加入的不是過去的老東家阪神虎，也不是熟悉的中央聯盟，而是到了過去沒有淵源的太平洋聯盟。然而加盟之後他不僅拿出精彩的攻守表現幫助日本火腿隊奪下2006年日本一優勝，更重要的是他還以各式各樣豐富的娛樂性演出征服了球迷，為日本火腿隊甚至整個太平洋聯盟衝出高人氣。剛遷移到北海道的日本火腿隊，能夠迅速在地經營成功，新庄剛志無疑是打下基礎的最大功臣。

因此這一次新庄剛志重新回到日本火腿隊，讓人不禁想起了當時席捲整個日本球界的「新庄旋風」。以他在北海道地區所累積的超高人氣肯定能讓日本火腿隊形象大翻身，這可以從媒體揭露之後各界的反應看出。甚至已經有專家試算「新庄監督」將為整個日本帶來近60億日圓的經濟效果。球迷的期待感早已大大掩蓋了這一整年戰績、形象雙輸所帶來的失落。

當然，由於新庄剛志退休之後並未擔任過教練的指導工作，脫離球界很長的時間，能否一下就勝任總教練這個職位也引起部分質疑的聲音。不過日本火腿球團內部對新庄的剛志對棒球投入的熱情以及努力有極高評價，如果能夠組成夠強大的教練團做為後盾，將可以彌補這方面的不足。就這個部分來說，請出稻葉篤紀擔任負責編成大權的球團GM，也是一著好棋。

稻葉篤紀是日本武士隊的奧運金牌總教練，形象端正，與特立獨行的新庄剛志剛好有互補效果。2006年日本火腿隊優勝他也是陣中一員，擁有高人氣，一直都是總教練呼聲極高的人選。這一次稻葉雖然不是出任火腿總教練，不過藉由他在奧運打下的全國性知名度，以及日本隊組隊期間與各球團建立的豐沛人脈關係，未來應用在選手交易等編成事務上，將可以為球隊帶來更大的幫助，因此兩名戰友可以說是相當有創意而且達到加分效果的搭配。更何況，稻葉篤紀原本就是監督人選之一，以他在日本國家隊累積的2019世界12強冠軍、2020東京奧運金牌等實績，已經證明了帶兵統御的能力，經過若干年GM經驗的累積，將來回到現場出任總教練又將是一番新局。

有帶領日本武士隊的經驗與奧運金牌的加持，稻葉篤紀掌握充沛的人脈，有助於他擔任球隊總管的各項事務。 歐新社資料照片

針對未來教練團的組閣，稻葉篤紀在記者會上表示：「會將球團的想法，與新監督共同討論之後決定。」後續會不會有更多驚奇的人事安排，只能說以新庄剛志「SHINJO Style」的作風，任何發展都不會讓人感到意外。