中職／全面開放球迷進場倒數 動滋券可購票、應援商品

中職今年例行賽只剩最後3周，將在11月21日落幕，後天開始也將開放100%球迷入場，這是近兩年首次不設限，「動滋券」上路後可購買門票和應援商品。

中職指出，國內疫情趨緩，中央流行疫情指揮中心宣布11月2日起鬆綁部分防疫措施，包括取消體育活動人數降載規定，中職已行文體育署完成核備，當天起開放100%觀眾進場。

新措施上路後，進場球迷除了飲食之外，仍需全程配帶戴口罩且避免交談，這是中職比賽從去年受到疫情衝擊以來，球場首度全面開放觀眾進場。

中職指出，動滋券明起將開放使用，搭配先前發行的的振興5倍券，除了可在球場購買門票及周邊商品，5隊主場也推出許多優惠方案，詳細內容可參考各隊公告，或是聯盟官方社群懶人包。

後天在新莊球場將進行富邦悍將、味全龍隊之戰，桃園球場則由統一獅、樂天桃猿隊交手。