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中職／龍王還不是「完整體」 葉總看穿他的不滿意

聯合報 / 記者陳宛晶／桃園即時報導
王維中。 報系資料照
王維中。 報系資料照

味全龍隊「龍王」王維中的下一戰確定，他將於11月4日在澄清湖球場登板，是否為「封關戰」要看他的身體狀況；總教練葉君璋看他今年表現，認為這還不是王維中的完全體，結果成績已是聯盟佼佼者，「我覺得明年的他會更好」。

王維中本季出賽22場（17場先發），共吃下100.1局，取得3勝8敗、防禦率2.78、93次三振，礙於打線援護不足，讓他的場勝難以提升，但扣掉勝敗以外的成績，都展現他宰制賽場的能耐。

王維中的下一戰將在周四，接下來是否還有下一戰，關鍵要看他的身體狀況，葉總說：「如果他還想投，就再投1場。」他認為王維中今年確實已有疲態，「如果疲勞的狀況下繼續投，動作會去閃，會因此忘掉自己最好的動作，這就有風險。」

王維中本季的成績，獲得葉總的大力認可，「我知道他自己沒有很滿意，但我看在聯盟裡算前幾名的，這就是一件好事，我感覺這是他的6、7成而已，結果在聯盟前幾名了。」

葉總透露，今年看王維中投球，感覺投完後他自己都不是很滿意，「很少有他投完感覺特別好的，幾乎都是只是覺得普通，一直在調整，感覺自己還欠缺什麼，他一直處在這個情境，但成績出來還不錯，我覺得明年的他會更好，但前提是接下來這兩場很平安、很健康度過。」

王維中 味全龍 葉君璋

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