中職／猿隊迎「那個男人」回歸？領隊更想王柏融續留

王柏融走完與火腿隊的3年合約，下一步動向備受矚目，樂天桃猿隊領隊浦韋青談到是否盼望「那個男人」的回歸，他說：「不管是球團立場、個人立場，都希望柏融可以在更高殿堂發揮，更不用說朋友立場。」

王柏融2019年與火腿簽下3年總額約400萬美元合約，今年合約走完，3年下來總計打擊率2成43，敲出157支安打、14轟、92分打點，未打出洋砲效益，但本季成績也明顯可見拉抬，明年續留日職、返台打球還是未知數。

2019年底的領隊會議中已經確認，滿3年年資行使旅外資格的球員，未來返台須回歸母隊補足年資，才會取得中職自由球員資格。

而王柏融為大學畢業投入中職，按規定為滿8年符合自由球員資格，目前年資3年的他，若決定返台將重回猿隊陣營，對近兩季戰績難以提升的猿軍來說，戰力絕對是一大補強。

浦韋青對此回應，「柏融代表的是台灣棒球選手，他的所作所為後面都會有台灣，不管是球團立場、個人立場，我都希望他可以繼續在國外打球，我對他有信心。」

浦韋青透露，平時與王柏融的聯絡從來都不會少，他才剛結束今年球季，接下來就是展望明年。再被追問如果王柏融有返台意願，他說：「揣測性的部分，比較沒辦法回答，還有時間，我們覺得他今年的成績，代表他越來越能融入，還是對他滿有信心，龍貓（總教練曾豪駒）也對他很有信心。」