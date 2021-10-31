黑豹旗／青棒賽鏖戰9局 陽明再見安擊敗大理

黑豹旗青棒賽台北市2隊木棒組球隊首戰強碰，陽明高中與大理高中鏖戰至延長賽第9局，陽明高中靠著馮紹傑再見安打，以4比3拿勝，大理後援投手陳麒安8局好投，但承擔敗投。

2021年黑豹旗全國高中棒球大賽台北市陽明高中、大理高中今天首戰在台體大棒球場交手，陽明高中1局靠著四壞保送、短打推進、1人出局後舒治偉安打、余梓銘二壘打，開賽取得2比0領先，大理高中換投節奏快，派陳麒安接手後援，適時止血。

大理高中2局靠著林培緯安打、暴投、失誤、暴投跑回第1分，3局吳光祁二壘打、再靠著安打、高飛犧牲打送回追平分。

兩隊正規7局打完2比2僵持不下，突破僵局延長賽8局都沒有拿下分數，大理高中9局上靠著張元愷適時安打送回1分，但跑上二壘時出局，陽明高中9局下最後反攻機會，滿壘1人出局後，馮紹傑敲出右野方向再見安打，幫助球隊拿下勝利。

大理高中後援投手陳麒安1局1人出局提早上班，有效穩住局面，總計用104球投8局，僅被敲出4支安打，投出9次三振，另有2次四壞保送、1次觸身球保送，失掉2分非責失分，表現亮眼，但承擔敗投。

陽明高中後援投手林俊諺投2.2局被敲1支安打，投出2次三振，失掉1分非責失分，球隊拿下勝利，林俊諺拿下勝投；陽明高中下一場比賽將與蘇澳海事交手，勝隊晉級64強全國賽。