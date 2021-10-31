紀念「NOKO能高團」100週年 花蓮能高盃開戰

慶祝台灣第一支在日本阪神甲子園棒球場出賽的花蓮原住民傳奇球隊－「NOKO能高團」成立100週年，能高盃全國三級棒球賽今天在花蓮德興棒球場開戰，來自全台近60隊見證歷史時刻。

花蓮人林桂興1920年代籌組「高砂棒球隊」，全由花蓮原住民組成的球隊，在台灣島內的比賽所戰皆捷，當時已造成轟動；後來球隊改由官方主導，更名為「能高團」，1925年遠征日本更打響名號，能高團成為第一支踏上甲子園球場比賽的台灣棒球隊。

為紀念這支代表台灣、更是代表台灣原住民，別具歷史性的球隊，花蓮縣府自2017年起開始編列經費，廣邀台灣三級棒球隊到這個傳奇球隊的發源地花蓮打球，不僅見證歷史，也以球會友。

花蓮縣長徐榛蔚與立法委員傅崐萁上午聯袂到場，傅崐萁開球揭開序幕，徐榛蔚逐一向各校隊伍打氣，鼓勵球員勇奪佳績。

根據花蓮縣政府新聞稿，徐榛蔚致詞表示，能高棒球賽承載著從過去到現在的棒球歷史意義，期盼藉由「110年花蓮縣能高盃全國三級棒球邀請賽」的賽事，讓來自台灣各地的棒球愛好者，能夠感受到花蓮人對棒球運動滿滿的熱情，也希望讓花蓮每一個有棒球夢的孩子，都能在棒球的世界裡成長茁壯，期盼繼承NOKO能高團的精神，成為花蓮之光、台灣之光，持續在棒球領域發光發熱。

主辦單位特別結合觀光旅遊業者，推出多項優惠與折扣給參與賽事的球隊，並提供在地伴手禮或東大門夜市抵用券回饋選手。

今年的賽會特色，將補助晉級前4強的球隊參賽經費，並透過體育台臉書、YouTube頻道、MOD有線電視公司直播4強賽事；大會也開設「花蓮能高盃三級棒球邀請賽」臉書粉絲專頁，於每場比賽結束後，由攝影師上傳比賽活動照片供下載。