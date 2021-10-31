日職／批評讓自己更堅強 王柏融：謝謝不看好我的人

旅日火腿隊台灣野手王柏融與火腿3年合約最後1年，昨天以代打敲二壘打，結束本季例行賽最終戰；王柏融透過個人社群寫下心情，批評與不看好讓他更堅強，並和自己說聲：「辛苦了！」

王柏融2018年中職球季結束後確定加盟北海道日本火腿鬥士隊，簽下3年合約、展開日職生涯，旅日生涯目前為止3年球季，總計235場出賽，敲出157支安打、14發全壘打，打擊率2成43。

王柏融今天在個人社群Instagram上寫下旅日心境，今年球季已經劃下句點，也結束與球團的3年合約，不論這些時日結果的好與壞，都是人生豐碩的果實，「我將帶著這些累進，繼續向前邁進。」

王柏融感謝火腿球團所有工作夥伴的協助，感謝翻譯在工作和生活上的協助，讓他沒有後顧之憂專注在球場上，也感謝火腿隊卸任總教練栗山英樹3年來的指導和帶領。

「也謝謝那些批評我、不看好我的人，真心感謝你們的打擊激勵，使我更為堅強。」同時王柏融也感謝一直支持他、替他打氣的人，因為有對他的期待，讓他覺得必須在逆境中成長，最後寫下：「我也想和自己說聲：辛苦了！」

王柏融結束與火腿隊3年合約，下一步怎麼走，是否已經和火腿球團展開交涉，一切都將以球團公布的訊息為主。