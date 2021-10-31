陳敏賜單場雙響砲 爆米花棒球聯盟台中勝桃園

爆米花棒球聯盟台中市成棒隊今天展現驚人火力，團隊敲出4發全壘打，陳敏賜敲3安、單場雙響砲，貢獻4分打點，手感最火燙，率隊以7比1擊敗桃園市成棒隊。

2021爆米花棒球聯盟預賽台中市成棒隊今天在屏東縣立棒球場與桃園市成棒隊交手，台中市隊投打發揮，投手吳逸平扛先發，僅在2局被陳子鴻敲安、投出觸身球保送、再被陽尚衛敲安失掉唯一1分。

吳逸平今天總計用90球投6局，被敲出7支安打，投出2次三振、1次四壞保送、1次觸身球保送，失掉1分責失分，好投壓制桃園市隊打線，拿下勝投。

台中市團隊敲出13支安打、超過一半是長打，陳敏賜首局敲出2分砲，3局彭名宇二壘打、林嘉玟三壘打送回1分，陳敏賜補上二壘打，送回團隊第4分。

陳敏賜6局再開轟敲出陽春砲，7局林嘉玟也敲出陽春砲，8局2人出局後黃明真敲出台中市隊今天單場第4轟，陽春砲幫助球隊取得7比1領先。

陳敏賜今天單場4打數敲出3支安打都是長打，包括1支二壘打、2發全壘打，貢獻4分打點；林嘉玟1局敲一壘安打、3局敲出三壘打，7局開轟，差1支二壘打就可以寫下完全打擊紀錄，單場3安貢獻2分打點。