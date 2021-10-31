快訊

青少年第二劑BNT喊卡「改成人先打」 三因素納入考量　

本土連6日+0！今增6例境外移入 1美國入境女突破性感染

陳敏賜單場雙響砲 爆米花棒球聯盟台中勝桃園

中央社 / 台北31日電

爆米花棒球聯盟台中市成棒隊今天展現驚人火力，團隊敲出4發全壘打，陳敏賜敲3安、單場雙響砲，貢獻4分打點，手感最火燙，率隊以7比1擊敗桃園市成棒隊。

2021爆米花棒球聯盟預賽台中市成棒隊今天在屏東縣立棒球場與桃園市成棒隊交手，台中市隊投打發揮，投手吳逸平扛先發，僅在2局被陳子鴻敲安、投出觸身球保送、再被陽尚衛敲安失掉唯一1分。

吳逸平今天總計用90球投6局，被敲出7支安打，投出2次三振、1次四壞保送、1次觸身球保送，失掉1分責失分，好投壓制桃園市隊打線，拿下勝投。

台中市團隊敲出13支安打、超過一半是長打，陳敏賜首局敲出2分砲，3局彭名宇二壘打、林嘉玟三壘打送回1分，陳敏賜補上二壘打，送回團隊第4分。

陳敏賜6局再開轟敲出陽春砲，7局林嘉玟也敲出陽春砲，8局2人出局後黃明真敲出台中市隊今天單場第4轟，陽春砲幫助球隊取得7比1領先。

陳敏賜今天單場4打數敲出3支安打都是長打，包括1支二壘打、2發全壘打，貢獻4分打點；林嘉玟1局敲一壘安打、3局敲出三壘打，7局開轟，差1支二壘打就可以寫下完全打擊紀錄，單場3安貢獻2分打點。

陳敏賜 棒球

延伸閱讀

疫情暫緩 外籍生桃園牽罟捕魚直呼很幸福

最夯萬聖節！桃園萬聖城逾3萬人 親子嘉年華今變裝搞怪

75元逛日式霧隱城、150元看電影！桃園「景點買一送一」2.0加碼時間&用法一覽

企排／開幕戰成大燃戰火 台北鯨華、桃園台產奪首勝

相關新聞

日職／王柏融紓發旅日3年心境 感謝看衰使他更堅強

旅日台將「大王」王柏融昨天打完2021年最終戰，今天他透過社群網站分享旅日3年以來的心情，除了感謝球團、教練及所有工作夥...

花蓮能高盃熱鬧開打 全國57棒球隊切磋球技

台灣第一支在日本甲子園棒球場出賽，花蓮原住民棒球隊「NOKO能高團」至今已100周年，花蓮縣體育會舉辦能高盃全國棒球邀請...

陳敏賜單場雙響砲 爆米花棒球聯盟台中勝桃園

爆米花棒球聯盟台中市成棒隊今天展現驚人火力，團隊敲出4發全壘打，陳敏賜敲3安、單場雙響砲，貢獻4分打點，手感最火燙，率隊...

中職／獅咬悍將獨居龍頭 兄弟挨猿再見轟

「失誤」成為昨晚中華職棒兩場比賽的共同關鍵字，統一獅隊陳重廷開轟幫助球隊贏球，然而他的兩次失誤也差點讓比賽翻盤，中信兄弟...

中職／把握疫苗傷兵機會 藍寅倫再見轟獲一軍青睞

把握因疫苗傷兵而來的上場機會，樂天桃猿隊藍寅倫今晚用一發生涯首支再見全壘打，幫助球隊以6：4擊敗中信兄弟隊，總教練曾豪駒...

中職／3次平凡失誤輸球 林威助提醒專注度

中信兄弟隊今晚被樂天桃猿隊藍寅倫的再見兩分砲打倒，以4：6輸球的背後，全場3次失誤更加關鍵，總教練林威助指出，這3次不是...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。