日職／王柏融紓發旅日3年心境 感謝看衰使他更堅強

旅日台將「大王」王柏融昨天打完2021年最終戰，今天他透過社群網站分享旅日3年以來的心情，除了感謝球團、教練及所有工作夥伴外，也向曾批評、不看好自己的人說謝謝，「真心感謝你們的打擊激勵，使我更為堅強。」

王柏融昨役以代打敲出二壘打、貢獻勝利打點，為本季畫下完美句點。他打完與火腿3年總值400萬美元合約的最後一戰，3季以來共在一軍出賽235場，645打數敲出157支安打、14轟、92分打點，以打擊率2成43結算，未打出洋砲效益，但本季成績也明顯可見拉抬，明年是否續留日職發展還是未知數。

王柏融今天透過社群網站抒發心情，他寫道：「今年球季已劃下句點，也結束與球團的三年合約。不論這些時日結果的好與壞，對我來說，這些都是我人生豐碩的果實，我將帶著這些累進，繼續向前邁進。」

他向火腿球團及所有工作夥伴表達感謝，「感謝翻譯林桑，這一年來工作與生活上的協助，讓我無後顧之憂的專心於球場上。更感謝栗山監督，謝謝您這三年來的指教與帶領。」

王柏融旅日3年體驗過漫長低潮，低谷打轉的時間裡，有看衰的聲音，也有人始終站在他的陣線為他打氣，王柏融也都謹記在心。

他表示，「也謝謝那些批評我、不看好我的人，真心感謝你們的打擊激勵，使我更為堅強。同時也要謝謝一直支持我、為我打氣的你們。你們所有的期待，讓我覺得必須在逆境中成長。」