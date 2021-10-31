快訊

國民黨重啟對美關係布局 夏立言料扛首任赴美特使、海峽論壇重任

日職／王柏融紓發旅日3年心境 感謝看衰使他更堅強

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
日職火腿隊王柏融。圖／資料照片
日職火腿隊王柏融。圖／資料照片

旅日台將「大王」王柏融昨天打完2021年最終戰，今天他透過社群網站分享旅日3年以來的心情，除了感謝球團、教練及所有工作夥伴外，也向曾批評、不看好自己的人說謝謝，「真心感謝你們的打擊激勵，使我更為堅強。」

王柏融昨役以代打敲出二壘打、貢獻勝利打點，為本季畫下完美句點。他打完與火腿3年總值400萬美元合約的最後一戰，3季以來共在一軍出賽235場，645打數敲出157支安打、14轟、92分打點，以打擊率2成43結算，未打出洋砲效益，但本季成績也明顯可見拉抬，明年是否續留日職發展還是未知數。

王柏融今天透過社群網站抒發心情，他寫道：「今年球季已劃下句點，也結束與球團的三年合約。不論這些時日結果的好與壞，對我來說，這些都是我人生豐碩的果實，我將帶著這些累進，繼續向前邁進。」

他向火腿球團及所有工作夥伴表達感謝，「感謝翻譯林桑，這一年來工作與生活上的協助，讓我無後顧之憂的專心於球場上。更感謝栗山監督，謝謝您這三年來的指教與帶領。」

王柏融旅日3年體驗過漫長低潮，低谷打轉的時間裡，有看衰的聲音，也有人始終站在他的陣線為他打氣，王柏融也都謹記在心。

他表示，「也謝謝那些批評我、不看好我的人，真心感謝你們的打擊激勵，使我更為堅強。同時也要謝謝一直支持我、為我打氣的你們。你們所有的期待，讓我覺得必須在逆境中成長。」

王柏融 火腿

延伸閱讀

日職／旅日最終戰？王柏融超前二壘安助火腿閃過爐主

日職／王柏融連兩場雙安 火腿最終戰若不輸賞西武墊底

日職／新監督新庄剛志重新布局外野 王柏融不受青睞？

日職／火腿簽新洋砲 王柏融去留等待交涉

相關新聞

日職／王柏融紓發旅日3年心境 感謝看衰使他更堅強

旅日台將「大王」王柏融昨天打完2021年最終戰，今天他透過社群網站分享旅日3年以來的心情，除了感謝球團、教練及所有工作夥...

中職／獅咬悍將獨居龍頭 兄弟挨猿再見轟

「失誤」成為昨晚中華職棒兩場比賽的共同關鍵字，統一獅隊陳重廷開轟幫助球隊贏球，然而他的兩次失誤也差點讓比賽翻盤，中信兄弟...

中職／把握疫苗傷兵機會 藍寅倫再見轟獲一軍青睞

把握因疫苗傷兵而來的上場機會，樂天桃猿隊藍寅倫今晚用一發生涯首支再見全壘打，幫助球隊以6：4擊敗中信兄弟隊，總教練曾豪駒...

中職／3次平凡失誤輸球 林威助提醒專注度

中信兄弟隊今晚被樂天桃猿隊藍寅倫的再見兩分砲打倒，以4：6輸球的背後，全場3次失誤更加關鍵，總教練林威助指出，這3次不是...

中職／兄弟「誤」事 藍寅倫敲再見2分砲

進入下半季排名短兵相接期，今年守備最好的中信兄弟隊差點敗在失誤，今晚在桃園球場對上樂天桃猿隊，單場出現3次失誤，猿隊靠著...

中職／飛利士79球退場有傷情 獅隊「另一版本」計畫中

統一獅隊左投飛利士先發6局失1分，率領球隊以6：5擊敗富邦悍將隊，守住下半季爭冠路上的重要勝場，他也取得第7勝，但他的右...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。