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中職／把握疫苗傷兵機會 藍寅倫再見轟獲一軍青睞

聯合報 / 記者蘇志畬／桃園即時報導
樂天桃猿隊藍寅倫敲出再見轟。圖／樂天桃猿隊提供
樂天桃猿隊藍寅倫敲出再見轟。圖／樂天桃猿隊提供

把握因疫苗傷兵而來的上場機會，樂天桃猿藍寅倫今晚用一發生涯首支再見全壘打，幫助球隊以6：4擊敗中信兄弟隊，總教練曾豪駒考慮下周讓他正式回一軍。

猿隊以4：4進入9局下，首名打者林立從官大元手中敲出二壘打，下一棒成晉的滾地球造成林立遭夾殺，但自己因野選上壘，此時藍寅倫補上一發右外野兩分砲，向對手說再見。

藍寅倫表示，原本有得點圈機會時，在思考如何推進，後來變成一出局、一壘有人，也改變想法，「也沒有想說打全壘打，只是想說看能否往右外野打平飛安打。」想把機會做給下一棒朱育賢，但直接改變戰局。

藍寅倫今年因傷勢關係無法穩定出賽，這次是因王溢正的疫苗傷兵名額上一軍，明天王溢正先發就要下放，不過曾豪駒表示，考量到藍寅倫近期守備訓練接近完全康復，「也許最快下周就會讓他回來」。

藍寅倫則表示，受傷還是自己要負責，目前好了6、7成，雖然上來但沒辦法守備也覺得對球隊不好，不過打擊狀況都還不錯。

賽後獲選單場MVP，藍寅倫先向球迷說聲：「好久不見。」也希望繼續幫助球隊朝季後賽邁進，「我們會好好打每一場，這一場是大家一起努力，我們不會輕易放棄。」

樂天桃猿隊藍寅倫敲出再見轟，與總教練曾豪駒相擁。圖／樂天桃猿隊提供
樂天桃猿隊藍寅倫敲出再見轟，與總教練曾豪駒相擁。圖／樂天桃猿隊提供

藍寅倫 林立 樂天桃猿 中信兄弟

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