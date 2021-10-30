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中職／3次平凡失誤輸球 林威助提醒專注度

聯合報 / 記者蘇志畬／桃園即時報導
中信兄弟隊總教練林威助。圖／聯合報系資料照
中信兄弟隊總教練林威助。圖／聯合報系資料照

中信兄弟隊今晚被樂天桃猿隊藍寅倫的再見兩分砲打倒，以4：6輸球的背後，全場3次失誤更加關鍵，總教練林威助指出，這3次不是困難狀況下的失誤，需要再跟外野教練討論。

兄弟前5局就出現3次失誤，其中2次直接、間接導致丟掉4分；2局下兩出局、二壘有人，中外野手宋晟睿漏掉滾地球，讓猿隊得到1分，4局下兩出局、滿壘，右外野手陳子豪漏球，付出2分代價，後續因被敲安掉分。

還有1次失誤是首局宋晟睿失誤讓對手上壘，林威助賽後表示，比賽有失誤是正常，「但今天3個失誤是平凡的失誤，不是很難的失誤。」林威助認為原因在專注力不足、或跟球員預設不同，明天會再跟外野教練討論為何發生。

兄弟這場輸球加上統一獅隊贏球，在下半季排名掉到第二，落後獅隊1場勝差，林威助說：「過去就回不來，明天再來，每一場都很致命。」也因此林威助要求選手要保持專注，針對失誤確實反省，不要再出現。

猿隊總教練曾豪駒認為，雙方都有利用失誤得分，自家也有些無形失誤或瑕疵，給對手機會，「就看誰把握好」。

林威助 樂天桃猿 統一獅 中信兄弟

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