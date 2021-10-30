中職／兄弟「誤」事 藍寅倫敲再見2分砲

進入下半季排名短兵相接期，今年守備最好的中信兄弟隊差點敗在失誤，今晚在桃園球場對上樂天桃猿隊，單場出現3次失誤，猿隊靠著藍寅倫再見全壘打，最終以6：4奪勝。

兄弟賽前的下半季守備率0.986、25次失誤是全聯盟最優，放大到整季守備率0.985、62次失誤也還是最佳，然而今天前5局就出現3次失誤，其中2次直接、間接導致丟掉4分。

2局下兩出局、二壘有人情況，郭永維敲出的中外野安打，外野手宋晟睿跑動中未確實攔截，讓球滾到身後，猿隊也得到第1分；宋晟睿首局就曾失誤讓對手上壘，只是沒掉分。

4局下兩出局、滿壘，換右外野手陳子豪出包，林立敲出的高飛球打到他的手套彈出來，這個失誤付出了2分代價，後續成晉的安打又為猿隊敲回第4分。

好在打線火力夠，兄弟在首局靠著王威晨安打加盜上二壘，陳子豪的安打帶有1分打點，5局上則是宋晟睿的三壘打敲回1分打點，再靠著陳文杰的內野安打回來得分，7局上周思齊的適時二壘打追平比數。

兩隊鏖戰到9局下，猿隊首名打者林立從官大元手中敲出二壘打，成晉敲出投手方向滾地，官大元滑了一下仍傳往三壘、夾殺林立，成晉因野選上壘，藍寅倫補上一發右外野兩分砲，向對手說再見。

兄弟本季單場失誤最多就是3次，8月31日對味全龍隊、10月6日對桃猿隊各發生一次，外野手單場合計最多失誤原是2次，今天2位外野手3次失誤打破紀錄。