中職／飛利士79球退場有傷情 獅隊「另一版本」計畫中

統一獅隊左投飛利士先發6局失1分，率領球隊以6：5擊敗富邦悍將隊，守住下半季爭冠路上的重要勝場，他也取得第7勝，但他的右腳賽後傳不適，後續還需再觀望，若仍有狀況可能啟動洋投輪替。

飛利士今天在新莊球場演出好投，但僅用79球退場，果然有不對勁。飛利士賽後透露，可能因為投手丘比較平，右腳踩下去時有點蹬到，「下來後有跟投手教練反應，為了避免受傷，所以先退場休息。」

總教練林岳平指出，「他的自由腳在煞車時，髕骨有點不舒服，明天再看看，原本就有在計畫另一個版本（洋投輪替），回去再思考一下怎麼安排，若明天腳真的有不舒服，就有可能更換。」

獅隊目前還有猛威爾待命中，他的前場先發因控球大爆走，只投0.2局退場，隨後降下二軍調整，也順勢讓新洋投霸能「開箱」，若飛利士的右腳狀況並未解除，猛威爾可在下周末重返一軍。

獅隊在下半季冠軍之爭上與中信兄弟隊搶得兇，飛利士也很期待球隊稱霸，「我們有一支很棒的團隊，相信球隊下半季有很大機會可以奪冠。」