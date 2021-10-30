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中職／陳重廷打3分、賠4分說「對不起」 餅總暖心鼓勵

聯合報 / 記者陳宛晶／新北即時報導
陳重廷。記者葉信菉／攝影
陳重廷。記者葉信菉／攝影

統一獅隊今天驚險以6：5擊敗富邦悍將隊，陳重廷連兩天開轟、貢獻3分打點，賽後卻說「對不起」，他在第7局移防三壘後，接連發生2次失誤，釀成悍將隊的4分大局，總教練林岳平賽後不責怪，「希望他擺脫失誤的陰影，往後還是要借重他的能力去幫助球隊。」

悍將隊先發投手陳鴻文投6局被敲7安打、失6分（責失5分），先是第2局挨了陳重廷兩分砲，讓獅隊先占上風；第6局面對陳鏞基投出保送，林焌翰的三壘打先討到1分，陳重廷再以高飛犧牲打護送1分。

陳鴻文投進第7局，連續被敲2安打後退場，藍愷青接手後並未化解危機，林安可敲出安打、帶有2分打點，全都記在陳鴻文帳上。

獅隊洋投飛利士先發6局，僅被敲1安打、失1分，拿下第7勝，唯一失分是辛元旭第5局的陽春砲，悍將靠這一轟中止跨場連23局未得分的難堪紀錄。

獅隊的最大危機出現在第7局，為了加強守備鞏固勝利，此役擔任先發二壘手的陳重廷調往三壘，林靖凱上場接手二壘，卻在此時兩顆打向三壘的球都出現失誤，悍將把握滿壘機會，辛元旭敲出二壘打、一棒掃回2分，申皓瑋接續敲安、追加2分。

獅隊換上王鏡銘「拆彈」，連續面對林益全、林哲瑄抓下出局數，為戰情踩住煞車，雙方最終就以1分之差分出勝負。

陳重廷賽後臉上滿是歉意，「現在戰況比較接近，希望不要造成球隊負擔。」失誤後隊友紛紛安慰，「但心裡還是很care，到最後一個出局數，心情才放輕鬆，還好最後有贏下來。」

餅總倒是沒有絲毫責怪的意思，「重廷這兩場表現很理想，七局我把他更動守位，想增加守備能力，結果發生兩次失誤，怕他內心受影響，我們賽後再去跟選手加油一下。」

林岳平肯定陳重廷的攻擊貢獻，「這只是一個過程，球隊最終沒有因為他失誤而輸球，希望他擺脫失誤的陰影，往後還是要借重他的能力去幫助球隊。」

陳重廷。記者葉信菉／攝影
陳重廷。記者葉信菉／攝影

陳重廷 陳鴻文

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