中職／隔3年達標120局 鄭凱文：投越長越好

中華職棒今年有兩名本土投手率先達成120局門檻，中信兄弟隊鄭凱文是其一，相隔三年再度完成投手整季規定局數，鄭凱文表示，自己不會特別設定一季要投幾局，「每一場能投越長越好」。

先發底的鄭凱文上一次投滿120局是在2017年，之後轉任後援三年，到今年回歸先發，26日對味全龍隊投到8.2局，剛好累計滿120局。

巧合的是，鄭凱文與樂天桃猿隊黃子鵬（124局）都是在同天達標，兩人都是南英商工畢業，去年也都還是中繼投手，鄭凱文說，私底下都會關注黃子鵬，「今年他也表現很好」。

雖然是在春訓接到轉先發通知，不過鄭凱文指出，原本春訓量就是要比較大，不會特別依照不同角色去準備，「教練還沒明確說，就不會多想要先發或中繼」。

相隔三年再次達標120局門檻，鄭凱文認為，自己不會特別設定局數，「不然造成自己壓力，投起來反而太小心，不如什麼都不要設定，上場就看教練覺得什麼時候換下來休息，這樣投起來比較輕鬆」。

今年球季中間經過2個月的停賽，對於經驗豐富的鄭凱文來說也是初體驗，他認為對自己來說比較好，「等於把後面的休息時間拉到前面，自己大概都準備好，復賽後就是一路衝到底」。

去年中職沒有本土投手投到120局，前面十年也僅有13人、23人次達標，今年一口氣出現2人，富邦悍將隊陳仕朋本季累積106.2局，也有機會挑戰，若有3人達標將是近6年最多。