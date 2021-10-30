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中職／陳重廷連2天開轟 不固定先發現在更快適應

中央社 / 新北30日電
統一獅隊陳重廷在5局上轟出陽春砲。 記者余承翰／攝影
統一獅隊陳重廷在5局上轟出陽春砲。 記者余承翰／攝影

中職統一獅隊陳重廷連2天開轟，微調揮棒軌跡後打左投更順手，雖然之前因為不固定先發，讓他一度有不安全感，不過他指出，一直摸索、習慣後，現在上場後自己能更快適應。

陳重廷昨天先發打第7棒、擔任游擊手，在2局上敲出一壘安打，5局上再從陳仕朋手中轟出陽春全壘打；今天繼續先發出戰改守二壘，在2局上從陳鴻文手中敲出2分全壘打，連2天開轟，近期手感火燙。

右打陳重廷生涯8支全壘打中，有6支是從左投手中敲出，其中3支苦主是陳仕朋。陳重廷今天接受媒體訪問時表示，有發現自己全壘打大部分都是打左投，「但他昨天是剛好失投，去年打仕朋沒有打得很好，對他斷了3、4支球棒，球進來的角度球棒沒辦法去迎合。」

後來陳重廷在打擊教練幫助下，微調揮棒軌跡，讓自己更能適應左投的球路。昨天開轟建功，陳重廷說：「很開心，畢竟我是在比賽後面準備的，上來就是盡量發揮，幫助球隊維持好的戰力。」

陳重廷坦言，前陣子比較沒有固定先發出賽時，確實不好調整狀況，上場時會有不安全感，但自己必須要去適應，「一直摸索、去習慣，要一直去調適自己，沒有常先發的話，比賽感覺會比較生疏，剛上場時也會比較陌生，要讓自己有辦法馬上適應比賽環境。」

陳重廷 陳仕朋

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