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中職／本土投手120局達標 黃子鵬心中有2位榜樣

聯合報 / 記者蘇志畬／桃園即時報導
樂天桃猿隊投手黃子鵬。記者蘇志畬／攝影
樂天桃猿隊投手黃子鵬。記者蘇志畬／攝影

中華職棒今年有兩名本土投手率先達成120局門檻，樂天桃猿隊黃子鵬以124局排第一，他認為這只是個人階段性任務，「球隊的成績才是主要目標」。

黃子鵬與中信兄弟隊鄭凱文的120局，達成投手整季規定局數，年底的金手套、最佳十人等獎項確定符合資格，巧合的是，這對學長、學弟同在10月26日達陣，去年也都還是中繼投手。

知道兩人同天達標120局，黃子鵬表示，自己在南英商工就讀時，曾與回來母校的鄭凱文一起傳接球，「到了職棒他也會關心我，很開心，學長是我的榜樣。」

黃子鵬另一個榜樣是同隊的王溢正，也是猿隊前一位達成120局門檻的投手，王溢正2015到2019年連續達成單季120局，2020年中職無本土投手達標。

黃子鵬表示，加入猿隊之後，王溢正就對自己照顧有佳，「今年轉先發，他跟我聊了很多，每一場比賽告訴我哪些好、哪些不好，對我幫助滿大的。」

轉先發第一年就投了接近前兩年合計局數，黃子鵬也感謝教練團願意給予機會，也會針對每場比賽的缺失馬上幫助自己修正，「一場場累積，有好的成效出現」。

進入職棒前三年黃子鵬出賽171場只有1場先發，今年至今已先發20場，面對不同的準備方式，他說：「是很新鮮的挑戰，沒有投的其他天要怎麼了解自己的身體狀況、怎麼調整。」

今年的漫長球季，對黃子鵬來說有好有壞，好處是停賽的2個月剛好重新檢視自己、調整步調，但到了球季尾聲狀況難免相對下滑，他說：「應變能力就很重要，上場就是面對所有挑戰，不會畏懼可能打敗我的東西。」

應變能力也是黃子鵬認為明年面對正常球季最需要進步的地方，「不可能每天都維持在最好狀況，要怎麼用當天狀況去面對各種問題，這是希望自己更進步的地方，遠比技術來得重要」。

王溢正 鄭凱文 樂天桃猿

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