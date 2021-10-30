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中職／王鏡銘的強心臟還在 餅總在他徬徨時要他堅持

聯合報 / 記者陳宛晶／新北即時報導
統一獅隊老將王鏡銘昨天在滿壘時「拆彈」，展現強心臟。 聯合報系資料照
統一獅隊老將王鏡銘昨天在滿壘時「拆彈」，展現強心臟。 聯合報系資料照

統一獅隊老將王鏡銘昨天在滿壘時「拆彈」，展現強心臟，總教練林岳平吐露他在季中因機會遲遲未來臨時，內心也曾感到徬徨，但只要王鏡銘的身體狀況許可，他的企圖心、鬥志、經驗都是牛棚利器。

王鏡銘近期的出賽，沉穩展現老將價值，19日一戰接替先發只投0.2局的猛威爾，以65球吃下3.1局，帳面成績雖丟掉4分，但當中包括他連續製造4個內野滾地球，全因隊友守備出狀況讓對手上壘，好投吞敗讓不少球迷為他叫屈；他在25日之戰於1：1時上場，昨天則接手古林睿煬第7局留下的滿壘危機，賽後也獲餅總點名關鍵。

林岳平說：「他本來就是球隊牛棚最資深、經驗最好，前幾年因為他的手肘有傷，開刀後狀況不是那麼穩定，但只要他的身體狀況是可以的，他是很有企圖心和鬥志的選手。」比分緊咬之際敢大膽推派，他說：「不用擔憂敢不敢用，我們沒有誰是不敢用的。」

生涯累積430場出賽，握有54勝、20救援、91中繼，也曾獲選總冠軍賽MVP，王鏡銘的戰功有目共睹，近年因傷拖磨，導致成績嚴重下滑，去年僅在一軍出賽12場，防禦率高達12.71。

進入今年球季，王鏡銘開季時又因傷未趕上，由吳承諭搶下牛棚一席，在隊友們表現都算稱職的情況下，屬於他的機會遲遲未來到。

林岳平坦言，「上半季幾乎沒有出賽，他也有點徬徨，他準備好了，但機會還沒來，我當時也明確告訴他，你進來，我要換誰走？所以只能叫他堅持、等待，需要你時就要做出你的能力。」

王鏡銘 林岳平 牛棚

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